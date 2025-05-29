Киев накрыла сильная гроза с градом: жуткие фото и видео непогоды в столице

В Киеве 29 мая после 11 часов началась гроза и сильный дождь. Некоторые районы столицы даже накрыл град.

Об этом сообщают корреспонденты 24 Канала, а также местные телеграм-каналы.

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Какой была непогода в столице

В столице в четверг в первой половине дня началась гроза. В городе шел ливень, а также сильно гремел гром.

В Киеве было слышно гром: смотрите на видео

В некоторых районах вместе с дождем также пошел град. Кроме того, для водителей ухудшилась видимость на дорогах.

Некоторые районы столицы накрыл град: смотрите видео

Также известно, что местами уже зафиксировали подтопление улиц. Кое-где на кадрах можно увидеть, как "поток" градин лился с крыши дома.

В Киеве ухудшилась видимость для водителей из-за дождя и града: смотрите видео

Киевляне видели град / Фото из местных телеграм-каналов

Над столицей также висели большие черные облака. Из-за этого перед началом грозы в большинстве районов города стало темно, словно в апокалиптических фильмах.

Какой была гроза в Киеве 29 мая / Фото Владислава Кравцова и Ирины Выхрущ, 24 Канал

Кроме улиц, под воду в столице начали уходить в дома. На одном из ведер зафиксировано, как ливень пробрался в одну из столичных многоэтажек.

Многоэтажку в Киеве также зацепил ливень: смотрите видео

В Укргидрометцентре, в свою очередь, предупредили, что опасные метеорологические явления по городу Киеву и Киевской области сохранятся до конца суток. В регионе объявили І уровень опасности, желтый.

Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта,

– отметили синоптики.

Еще кадры непогоды в столице / Видео "РБК-Украина"

Также ливни и грозы фиксировали в пригороде Киева. В Ирпене непогода даже привела к тому, что дерево упало на автомобиль.

В Ирпене дерево упало на автомобиль: смотрите видео