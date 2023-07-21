От 250 до 300 молний в минуту и град размером с мячик: зрелищные видео непогоды в Италии
В среду вечером, 19 июля, на севере Италии в городе Верона ненастье показало настоящее световое шоу. Во время грозы молнии били с такой скоростью, что камера едва успевала их фиксировать. Не покидает непогода Италию и поныне.
Как сообщили пользователи твиттера, в тот день над озером Гарда зафиксировали до 300 вспышек в 1 минуту. То есть молния била 5 раз в секунду, пишет 24 Канал.
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"Хороший" летний шторм
На видео сильный шторм зафиксировал пользователь соцсети Паоло Оливьери.
"Нормальный" летний шторм на озере Гарда,
– отметил он в своем сообщении.
Шторм над озером Града: видео
Зафиксировал необычное зрелище с другого ракурса и другой пользователь. Он поднял камеру прямо к небу, из-за чего от просмотра видео может начать мерцать в глазах.
В комментариях к видео в сети грозу называют и гневом богов, и приготовлением ими же себе попкорна. Некоторые даже поинтересовались, что так побеспокоило древнеримского бога неба и грома Юпитера.
Также в комментариях уместно отмечали, что это плохая погода, чтобы доставать зонты.
Природное световое шоу: видео
Отметим, что непогода не хочет покидать Италию уже несколько дней.
Так, 20 июля провинции Тревизо, Падуя, Беллуно и Венеция громил все на своем пути огромный град, размер которого достигал теннисного мяча. В результате были повреждены автомобили и окна в домах. В этот день количество пострадавших от града, падений и разбитого стекла выросло до 110 человек.
Град размером с теннисный мяч: видео
Град, выпавший в Италии / La Stampa
А уже 21 июля в другом северном городе государства, в Милане, зафиксировали на камеры разрушительный торнадо. Он накрыл населенный пункт около 11 утра.
В Милане зафиксировали торнадо: видео
Что стало причиной "гнева богов"
Как отметили в Obozrevatel со ссылкой на службы гражданской защиты региона Венето, столь сильная гроза стала следствием сильной жары, державшейся в последние дни. В результате за этот период в атмосфере накопилось много энергии, высвободившейся именно во время грозы.
Известно, что непогода 19 июля в Италии сопровождалась не только молниями, но и сильным ветром, который повалил много деревьев и оборвал электрические провода. Из-за этого пожарным командам пришлось более 300 раз выезжать на вызовы граждан. Также в результате непогоды, к сожалению, пострадало более 100 человек.
При этом серьезную грозу наблюдали не только в Вероне. От нее пострадали и провинции Падуя, Тревизо, Виченца и Венеция.
Более того, по данным итальянских СМИ, непогода будет продолжаться. На выходные дни под угрозой будут северо-западные районы, особенно находящиеся вблизи гор. Предупреждают, что в альпийских районах вдоль территорий, выходящих на горы, могут возникнуть чрезвычайно интенсивные грозы.