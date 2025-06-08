На Прикарпатье бушует непогода: из-за сильного ветра попадали деревья, есть отключения света
- На Прикарпатье сильный ветер повалил деревья и вызвал отключение электроснабжения в Калушском районе.
- Синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий, на 9 июня объявлен желтый уровень опасности.
Вечером воскресенья, 8 июня, непогода накрыла ряд украинских областей. В частности, гроза с дождем и шквальным ветром вызвали повреждения на Прикарпатье.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя Ивано-Франковской областной государственной администрации Светлану Онищук. На местах последствия ликвидируют соответствующие службы.
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Последствия непогоды на Франковщине
По состоянию на 21:45 в Калушском и Рогатинском районах наблюдали сильные порывы ветра.
Кроме того, зафиксировано падение деревьев и частичные отключения электроснабжения: одна линия обесточена в Калушском районе, без света – 3 населенных пункта.
Работы по восстановлению продолжаются. Будьте осторожны, берегите себя и близких!
– отметила Онищук.
Обратите внимание! Синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий, объявив желтый уровень опасности. Ночью понедельника, 9 июня, в области ожидают грозы, град 6 – 19 миллиметров и шквалы 15 – 20 метров в секунду.
Напомним, непогода 8 июня также бушевала в Ровенской области – дождь с грозой и шквальным ветром повалили деревья. Кроме того, в Дубенском районе выпал град.