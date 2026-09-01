Погода резко ухудшится сразу в нескольких областях Украины: где ожидается непогода

В первый день осени в части областей Украины пройдут грозы, местами возможны сильные порывы ветра и град. В связи с опасными погодными явлениями синоптики объявили I уровень опасности.

Об этом сообщают местные гидрометценты сразу в нескольких областях.

Где ожидается непогода?

Во вторник, 1 сентября, в ряде регионов Украины ожидаются опасные погодные явления. Грозы прогнозируются в западных областях Украины, а днем – также в Винницкой и Житомирской областях.

В частности, в Киевской области и в Киеве опасная погода ожидается в ближайшие часы и сохранится до конца суток 1 сентября. Небезопасная погода также ожидается в Ровенской области. В Ровно и области прогнозируются грозы, местами шквалы со скоростью 15–20 метров в секунду и град.

Во Львовской области 1 сентября также возможны грозы и порывы западного ветра. Во Львове такие явления прогнозируются утром и днем. На Волыни, в частности в Луцке и области, также ожидается опасная погода.

В Ивано-Франковске и области опасная погода прогнозируется в течение суток. Кроме того, следует ожидать порывов северо-западного ветра со скоростью 15–20 метров в секунду. В Закарпатье также ожидаются грозы, местами сильные дожди и шквальное усиление ветра.

На Буковине 1 сентября ожидается переменная облачность. Утром и днем возможны кратковременные дожди и грозы. Температура днем составит 22–27 градусов, в Черновцах – 24–26 градусов.

Во время непогоды водителям рекомендуют быть особенно внимательными на дорогах, ведь из-за осадков видимость может ухудшаться. Спасатели также призывают соблюдать правила безопасности во время грозы и не находиться вблизи деревьев, рекламных конструкций и линий электропередач.



Где прогнозируют непогоду в Украине / Карта Укргидрометцентра

Напомним, новая неделя в Украине началась с теплой и преимущественно малооблачной погоды, однако ближе к выходным температура снизится на несколько градусов, а во многих регионах пройдут дожди. В понедельник и вторник воздух прогрелся до +27…+32 градусов, на западе будет до +23…+28.

В среду ожидается преимущественно сухая погода, местами до +33. В конце недели осадков станет больше, а в субботу дневная температура снизится до +19…+24 градусов. В воскресенье ночью местами будет всего +8…+13 градусов.