Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич в своем прогнозе на Meteoprog.

Какая погода будет на этой неделе?

В понедельник, 31 августа, кратковременные дожди пройдут местами в центральных, северных и западных областях. Местами также возможны грозы. На Правобережье ночью и утром местами возможен туман. Температура воздуха составит +14…+19 градусов ночью и +27…+32 градуса днем.

Во вторник, 1 сентября, в западных, а днем и в северных областях ожидаются грозовые дожди. Местами прогнозируются ливни с градом. Температура воздуха будет в пределах +14…+19 градусов ночью и +27…+32 градусов днем. В западных областях будет прохладнее – +23…+28 градусов. К тому же на Западе и Севере страны днем местами возможны шквалы со скоростью до 15 – 20 метров в секунду.

В среду, 2 сентября, область повышенного атмосферного давления будет способствовать отсутствию осадков. Лишь местами ночью и утром возможен слабый туман. В ночные часы температура воздуха составит +11…+17 градусов, а днем поднимется до +24…+29 градусов. В юго-восточной части будет тепло – до +28…+33 градусов.

В четверг, 3 сентября, днем в северных регионах местами будут идти небольшие кратковременные дожди и грозы. Столбики термометров покажут +13…+19 градусов ночью и +24…+29 градусов днем. На юге и в Крыму они достигнут +27…+32 градусов.

В пятницу, 4 сентября, в западных и северных регионах днем местами пройдут кратковременные грозовые дожди. Температура будет в пределах +11…+18 градусов ночью и +26…+31 градуса днем. В районе Полесья и Карпат потеплеет максимум до +18…+23 градусов.

В субботу, 5 сентября, ожидается активизация циклонической деятельности, поэтому в большинстве областей будут идти дожди. Местами они будут сопровождаться грозами, мелким градом и локальными шквалами до 15 – 20 метров в секунду. Температура ночью составит +13…+18 градусов, а днем +19…+24 градуса. В юго-восточных областях и в Крыму потеплеет до +25…+30 градусов.

В воскресенье, 6 сентября, дожди пройдут в северных и восточных областях. На левобережье в дневные часы возможны порывы ветра до 15 – 20 метров в секунду. При этом температура воздуха ночью снизится до +8…+13 градусов, а днем составит +20…+25 градусов.