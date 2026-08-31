Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич у своєму прогнозі на Meteoprog.

Яка погода буде цього тижня?

У понеділок, 31 серпня, короткочасні дощі йтимуть місцями у центральних, північних та західних областях. Подекуди також ймовірні грози. На Правобережжі уночі та вранці місцями можливий туман. Температура повітря становитиме +14…+19 градусів уночі та +27…+32 градуси удень.

У вівторок, 1 вересня, у західних, а вдень й в північних областях очікуються грозові дощі. Місцями прогнозують зливи з градом. Температура повітря буде в межах +14…+19 градусів уночі та +27…+32 градусів удень. У західних областях буде прохолодніше – +23…+28 градусів. До того ж на Заході та Півночі країни вдень місцями шквали до 15 – 20 метрів за секунду.

У середу, 2 вересня, область підвищеного атмосферного тиску сприятиме відсутності опадів. Лише слабкий туман можливий місцями вночі та вранці. У нічні години температура повітря становитиме +11…+17 градусів, а у денні підніметься до +24…+29 градусів. У південно-східній частині пригріє до +28…+33 градусів.

У четвер, 3 вересня, вдень у північних регіонах місцями йтимуть невеликі короткочасні дощі та грози. Стовпчики термометрів покажуть +13…+19 градусів уночі та +24…+29 градусів удень. На Півдні та в Криму вони сягнуть +27…+32 градусів.

У п'ятницю, 4 вересня, у західних та північних регіонах вдень місцями пройдуть короткочасні грозові дощі. Температура буде в межах +11…+18 градусів уночі та +26…+31 градуса удень. У районі Полісся та Карпат потепліє максимум до +18…+23 градусів.

У суботу, 5 вересня, очікується активізація циклонічної діяльності, тому в більшості областей йтимуть дощі. Місцями вони супроводжуватимуться грозами, дрібним градом та локальними шквалами до 15 – 20 метрів за секунду. Температура вночі становитиме +13…+18 градусів, а вдень +19…+24 градуси. У південно-східних областях та в Криму пригріє до +25…+30 градусів.

У неділю, 6 вересня, дощитиме у північних та східних областях. На лівобережжі у денні години можливі пориви вітру до 15 – 20 метрів за секунду. При цьому температура повітря вночі знизиться до +8…+13 градусів, а вдень становитиме +20…+25 градусів.