"Постепенно будут стихать": синоптик объяснила, когда в Украине утихнут грозы

В ближайшие дни в Украине будут идти дожди с грозами, в частности в воскресенье, 6 сентября. Однако в течение сентября грозовая активность будет постепенно ослабевать.

Об этом в интервью для 24 Канала рассказала представительница Укргидрометцентра Оксана Скляр.

Будут ли в ближайшее время грозы?

В ближайшие дни в Украине сохранится нестабильная погода с кратковременными дождями и грозами. В частности, в воскресенье, 6 сентября, ночью осадки с грозами ожидаются в восточных, южных и большинстве центральных областей, а днем – почти по всей территории страны, за исключением юго-запада.

В то же время грозовая активность будет постепенно ослабевать. Как пояснила Скляр, сентябрь уже относится к осеннему периоду, поэтому количество тепла, поступающего в атмосферу, уменьшается. Из-за этого воздух прогревается меньше, а значит, условия для образования гроз становятся менее благоприятными.

По словам синоптика, грозы во время дождей еще могут возникать, однако в течение сентября их количество и интенсивность будут постепенно снижаться. Поэтому в ближайшие дни непогода еще возможна, но в дальнейшем грозовых явлений в Украине будет становиться все меньше.

Напомним, что первые дни сентября в Украине не означают резкого перехода к осенней погоде. Несмотря на локальные дожди, атмосферные фронты и постепенное снижение температуры, метеорологическое лето пока продолжается, а метеорологическая осень еще не наступила.

В ближайшие дни погоду в Украине будут определять атмосферные фронты, которые будут двигаться с запада на восток. Из-за этого в отдельных областях ожидаются кратковременные дожди, местами с грозами