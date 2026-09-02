Об этом рассказал синоптик Украинского гидрометеорологического центра Иван Семилит в интервью "РБК-Украина".

Наступила ли уже метеорологическая осень в Украине?

Метеорологическая осень в Украине пока не наступила. По словам синоптика, нынешнюю погоду еще можно считать летней, а о переходе к новому сезону говорить пока рано.

В ближайшие дни синоптическую ситуацию в Украине будут определять различные барические образования. В частности, территорию страны с запада на восток будет пересекать холодный атмосферный фронт, поэтому в отдельных областях пройдут дожди.

В частности, 2 сентября осадки возможны местами в центральных областях и в Сумской области. На остальной территории существенных осадков не прогнозируется.

В четверг, 3 сентября, по Украине пройдет еще один атмосферный фронт. Он принесет локальные кратковременные дожди и грозы, в частности на Прикарпатье и в Закарпатье, а днем осадки возможны в северных, Винницкой и Черкасской областях.

Температура воздуха останется достаточно высокой. В среду днем ожидается +21...+26 градусов, тогда как в южных и юго-восточных областях, где осадков не будет, воздух прогреется до +25...+30 градусов.

Похолодание и периодические дожди еще не означают начала метеорологической осени. Синоптики продолжат следить за температурными показателями в ближайший период.

Напомним, по прогнозам синоптиков, в конце недели погода в Украине станет более нестабильной. В пятницу дожди с грозами пройдут местами на западе и севере, а уже в субботу осадки охватят большинство областей, местами возможны град и шквалы со скоростью до 15–20 метров в секунду. В воскресенье дожди сместятся на север и восток, а температура ночью снизится до +8…+13 градусов.