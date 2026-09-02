Про це розповів синоптик Українського гідрометеорологічного центру Іван Семиліт в інтерв'ю для "РБК-Україна".

Чи прийшла вже метеорологічна осінь в Україну?

Метеорологічна осінь в Україні поки не настала. За словами синоптика, нинішню погоду ще можна вважати літньою, а про перехід до нового сезону говорити зарано.

Найближчими днями синоптичну ситуацію в Україні визначатимуть різні баричні утворення. Зокрема, територію країни із заходу на схід перетинатиме холодний атмосферний фронт, через що в окремих областях пройдуть дощі.

Зокрема, 2 вересня опади можливі місцями у центральних областях та на Сумщині. На решті території істотних опадів не прогнозують.

У четвер, 3 вересня, Україною проходитиме ще один атмосферний фронт. Він зумовить локальні короткочасні дощі та грози, зокрема на Прикарпатті й Закарпатті, а вдень опади можливі у північних, Вінницькій та Черкаській областях.

Температура повітря залишатиметься досить високою. У середу вдень очікується +21...+26 градусів, тоді як у південних та південно-східних областях, де опадів не буде, повітря прогріється до +25...+30 градусів.

Похолодання та періодичні дощі ще не означають початку метеорологічної осені. Синоптики продовжать стежити за температурними показниками найближчого періоду.

Нагадаємо, за прогнозами синоптиків наприкінці тижня погода в Україні стане більш нестійкою. У п'ятницю дощі з грозами пройдуть місцями на заході та півночі, а вже в суботу опади охоплять більшість областей, подекуди можливі град і шквали до 15 – 20 метрів за секунду. У неділю дощі змістяться на північ та схід, а температура вночі знизиться до +8…+13 градусів.