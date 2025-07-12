Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Львовский региональный центр по гидрометеорологии. До конца суток субботы, 12 июля, объявлен желтый уровень опасности.

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Что известно о непогоде во Львове?

По данным синоптиков, на территории Львова и местами в области до конца суток 12 июля ожидаются грозы, град, шквалы от 15 до 20 метров в секунду.

К слову, о непогоде также предупреждали жителей Ивано-Франковской и Ровенской областей.

Справка: I (желтый) уровень опасности – погодные условия потенциально опасны для населения, инфраструктуры и окружающей природной среды. Рекомендуется сохранять повышенную внимательность и осторожность, следить за сообщениями о возможном дальнейшем осложнении погодных условий.

Напомним, 10 июля от сильных ливней пострадала Львовская область – реки вышли из берегов, подтопив 11 территориальных общин. Из затопленных домов эвакуировали 8 человек, среди них пятеро детей.