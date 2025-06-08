Кроме того, повреждена электросеть. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на первого заместителя городского головы Андрея Москаленко.

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Последствия непогоды во Львове

В 21:12 Москаленко сообщил о падении деревьев из-за непогоды в Рясном, на улице Зеленой (вблизи Центра легочного здоровья), а также на улицах Сулимы и Сластиона.

Над ликвидацией последствий работали аварийные службы.

Будьте осторожны – избегайте пребывания вблизи деревьев и тяжелых конструкций,

– предостерегли в городском совете.

Последствия непогоды во Львове 8 июня: смотрите фото

Обратите внимание! Львовян призвали сообщать о повреждениях на горячую линию города – 1580.

К слову, дождь и град вечером воскресенья накрыли и украинскую столицу. В Киеве зафиксировали падение деревьев и затопление дорог. Повреждено имущество, в частности автомобили.