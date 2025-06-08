Окрім того, пошкоджено електромережу. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на першого заступника міського голови Андрія Москаленка.
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Наслідки негоди у Львові
О 21:12 Москаленко повідомив про падіння дерев через негоду в Рясному, на вулиці Зеленій (поблизу Центру легеневого здоров'я), а також на вулицях Сулими та Сластіона.
Над ліквідацією наслідків працювали аварійні служби.
Будьте обережні – уникайте перебування поблизу дерев і важких конструкцій,
– застерегли в міській раді.
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Зверніть увагу! Львів'ян закликали повідомляти про пошкодження на гарячу лінію міста – 1580.
До слова, дощ та град увечері неділі накрили й українську столицю. У Києві зафіксували падіння дерев і затоплення доріг. Пошкоджено майно, зокрема автомобілі.