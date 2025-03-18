Путин требовал меня убить, – Грозев рассказал, какие страшные версии смерти придумывали у диктатора

Журналист-расследователь издания "Bellingcat" Христо Грозев рассказал, что Владимир Путин требовал его убить. Людей, которых завербовали в России для осуществления намерений российского диктатора, уже арестовала английская полиция.

Сейчас в английской тюрьме находится 6 резидентов Великобритании с болгарскими паспортами. Они уже получили приговор, впрочем, срок еще не установлен английским судом, сообщил Христо Грозев в эфире 24 Канала.

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"Главный человек и три человека из команды получат максимальный срок, который позволяет английское право за шпионаж – это 14 лет", – сказал Христо Грозев.

Особая инструкция от Кремля

Он рассказал, что эти люди были завербованы еще в 2020 году. На них вышла не ФСБ, а австрийско-немецкий предприниматель, который сбежал в Россию в том же году. Компания, которую возглавлял австриец, сфальсифицировала около 2 миллиардов долларов на своем балансе. Это были фейковые деньги.

Мы отследили его историю поездок, и оказалось, что он 66 раз летал в Россию за последние 10 лет. Мы нашли его связи с российской разведкой, которые начинаются еще с 2013 года. Именно он сейчас оказался в Москве,

– сказал Христо Грозев.

Он отметил, что ФСБ использует австрийца для вербовки людей среди его старой бизнес-сети знакомств. Именно он смог от имени ФСБ нанять группу болгар в Лондоне.

В день нашей публикации расследования об Алексее Навальном, это было 14 декабря 2020 года, он дал задание начать за мной полное наблюдение. Они сняли квартиру напротив моего дома в Австрии, когда я еще там жил. Они начали следить за мной и моей семьей,

– отметил Грозев.

Сначала в инструкциях вербовщиков было сказано находить информацию о местонахождении и передвижении Христо Грозева и передавать ее на Лубянку.

По требованию Путина

После начала войны в Украине, когда журналист начал раскрывать военные преступления России и ФСБ стали подозревать его в активной помощи украинским войскам и украинской разведке, они дали новые инструкции.

"В этих чатах, которые имеет английская прокуратура, придумывали самые эффективные способы меня ликвидировать. Там были планы, которые я даже не хочу озвучивать: поджечь мой дом и, возможно, ликвидировать не только меня, но и мою семью; использовать ядовитые газы в моей квартире; нанять смертника из ИГИЛ, чтобы он подорвался рядом со мной на улице и убил меня так, чтобы следы не вели в Кремль", – вспомнил Христо Грозев.

Он добавил, что когда этот австрийский предприниматель в чате спросил, зачем журналиста похищать и вести в Россию, то ему дали четкий ответ.

"Путин лично ненавидит Грозева и требует этого", – сказал журналист.