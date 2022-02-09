Грозит разрушением мирного процесса, – Кремль о заявлении Блинкена по "Минску"

В Кремле отреагировали на заявления госсекретаря США Энтони Блинкена по Минским соглашениям. Москва настаивает, что это может привести к разрушению мирного процесса на Донбассе.

Россия считает, что США выступают за пересмотр минских договоренностей. Об этом заявила представительница российского Министерства иностранных дел Мария Захарова на брифинге, сообщает 24 канал.

Кстати Блинкен не исключает предоставления особого статуса Донбассу: но есть условие

Захарова удивилась, что США пытаются найти очередность в документе. Дипломатка сказала, что в договоренностях прописана вся последовательность шагов всех сторон.

Подобные высказывания говорят об одном – США выступают за пересмотр минского комплекса мер. Это может привести к разрушению мирного процесса,

– сказала Захарова.

Что говорил Блинкен

Госсекретарь США не исключил предоставления особого статуса Донбассу. Однако Блинкен подчеркнул, что для этого надо согласовать последовательность реализации Минских соглашений.

Кроме того, политик раскритиковал Москву, ведь российская сторона не продвигается в плане большинства своих обязательств по выполнению договоренностей.

Реакция Украины

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба исключил предоставление Донбассу особого статуса на условиях России, то есть с "правом вето".

Дело в том, что тогда регион смог бы блокировать стратегические решения Украины. Поэтому в МИД убеждены, что надо сосредоточиться на вопросах безопасности.

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