Грозной силой, которая уничтожает врага, стали подразделения терробороны – Резников

Алексей Резников заявил, что украинские военнослужащие продолжают уничтожать российских оккупантов. По его словам, грозной силой, ликвидирующей врага, стали подразделения терробороны.

Глава оборонного ведомства отметил, что в ряды Сил ТрО ВСУ уже вступили десятки тысяч человек. Об этом он сообщил на своей странице в соцсетях.

Читайте также В Крым свозят раненых и убитых российских военных

Более 60 часов Украина дает отпор российским оккупантам. Грозной силой, уничтожающей врага, стали подразделения украинской территориальной обороны,

– подчеркнул Алексей Резников.

По его словам, сейчас наступил этап, когда нужно:

повысить координацию созданных подразделений;

организовать их действия в рамках единого замысла под руководством Командования ВСУ.

Текст публикации Алексея Резникова:

Уважаемые земляки!

Более 60 часов Украина дает отпор российским оккупантам. Грозной силой, уничтожающей врага, стали подразделения украинской территориальной обороны.

В ряды Сил ТрО ВСУ уже вступили десятки тысяч человек.

Сейчас мы находимся на этапе, когда необходимо повысить координацию созданных подразделений, организовать их действия в рамках единого замысла под руководством Командования ВСУ.

Также по согласованию с Командующим Сил ТрО бригадным генералом Юрием Галушкиным принято решение о развертывании сети добровольческих формирований территориальных общин (ДФТО). Чтобы не оставить интервентам никаких шансов.

Согласно положениям статьи 8 Закона Украины "Об основах национального сопротивления" деятельность добровольческих формирований территориальных общин осуществляется под непосредственным руководством и контролем командира воинской части Сил территориальной обороны Вооруженных Сил Украины по территориальному принципу. То есть в вашем районе или регионе.

Уже сейчас вы можете приобщаться к обустройству блокпостов, блокировке перемещений колонн техники врага, выполнять другие поставленные командованием Сил ТрО задачи, используя собственное оружие.

Чтобы получить серьезное оборонительное оружие, ДФТО должно быть соответствующим образом оформлено. Но вовлечено в единый план действий.

Для создания ДФТО в вашем поселке, городке, общине, алгоритм такой:

- инициативная группа вместе с руководителем органа местного самоуправления подает предложение командиру соответствующего подразделения Сил ТрО (батальона, бригады), который действует на вашей территории. Адреса подразделов можно проверить на сайте Сил ТрО – www.sprotyv.in.ua.

- на основании проявленной инициативы Командующий Сил ТрО принимает решение о создании ДФТО и назначении командира. Это решение одобряет Главнокомандующий Вооруженными Силами. Он также принимает решение по обеспечению ДФТО теми или иными видами вооружения.

Сеть ДФТО будет важным фактором противодействия враждебным диверсантам, а также будет нарушать логистику оккупантов.

Это огромный вклад в общую победу.

Слава Украине!

Слава Героям Украины!

А "заблудившимся" нех@й щастить.