Все системы ПВО распределили по Грозному и за пределами города. Об этом 24 Канал сообщает со ссылкой на проект ВЧК-ОГПУ.

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Кадыров ставит "С-300" в Чечне

В Республику Чечня много зенитно-ракетных комплексов "С-300", которые направили после завершения боестолкновений в Сирии. ЗРК теперь защищают официальную резиденцию главы Республики Рамзана Кадырова.

Системы поставлены на дежурство и у мечети в Грозном, которую запрещено снимать даже со смотровых площадок.

Также противовоздушная оборона появилась в престижном Бароновском районе, находящемся неподалеку от резиденции. Раньше в поселке жили рабочие завода, но теперь там любят селиться чеченцы. В этом же районе проживает семья Кадырова. Все подъезды строго охраняют вооруженные военные, а от опасности с неба жителей будет защищать ЗРК.

Кроме этого, "С-300" установили в родовом селе Кадыровых Ахмат-Юрт. Эти системы ПВО с недавних пор круглосуточно стоят на боевом дежурстве и охраняют родственников главы Чеченской Республики.

Чеченская ПВО могла сбить самолет Embraer

Напомним, существует вероятность, что силы ПВО Чечни были причастны к сбитию самолета, который 25 декабря летел из Баку в Грозный. Аналитики предполагают, что теракт могли организовать враги Рамзана Кадырова, чтобы его подставить.