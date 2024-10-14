Такое мнение в разговоре с 24 Каналом высказал российский оппозиционный политтехнолог Аббас Галлямов, подчеркнув, что все версии, которые сейчас он озвучивает – являются лишь предположением. По его мнению, вероятным является то, что Кадыров ждет от федералов денег, взамен будет готов этот громкий скандал, который разгорелся в России, свести на нет.

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Для чего Кадыров бережет своих бойцов

Политтехнолог предположил, что сейчас Кремль бросится каким-то образом урегулировать ситуацию вокруг угроз Кадырова. Хотя у российских правоохранителей есть основания арестовать его, однако такой сценарий развития событий, по мнению Галлямова, в путинской России – совсем нереалистичный.

Разве будет Путин открывать еще 2-й фронт, против кадыровцев? Там несколько десятков тысяч хорошо вооруженных и обученных головорезов. Кадыров не дурак, он поэтому с украинцами и воюет в TikTok, потому что бережет своих людей, они ему нужны, чтобы Путина держать в кулаке,

– считает Галлямов.

Кадыров очень интегрирован во власть России

По словам политтехнолога, российский диктатор сейчас ничего не может сделать в отношении Кадырова. Он спрогнозировал, что Кремль будет пытаться его купить, чтобы тот объявил, что эта ситуация с кровной местью завершена, что у него, якобы, была ложная информация о подготовке его убийства и виновники, которые ему ее предоставили – наказаны.

"И вот это все обойдется федералам в цифру с большим количеством нулей. Возможно, с самого начала Кадыров для этого и создал эту ситуацию, это определенная форма торгов с его стороны. Люди Кадырова повсюду в правительстве, он очень интегрирован в федеральную власть России, поэтому его будет сложно сковырнуть", – заметил Галлямов.

Кадыров может усиливать свою империю для своих сыновей

Российский оппозиционный политтехнолог напомнил, что ранее Кадыров длительное время сильно болел, сейчас состояние его здоровья улучшилось. Поэтому, не исключено, что теперь он компенсирует тот период своего вынужденного отсутствия, чтобы вернуть утраченные позиции, усилить свою власть.

Галлямов также предположил, что Кадыров мог активизироваться, воспользовавшись временным улучшением своего самочувствия, чтобы усовершенствовать ситуаціию в своем так называемом царстве, получить побольше денег и затем передать все своим наследникам.

"В путинской России доминирует принцип – "с глаз долой – из сердца вон". Если политик не будет активен, то за ним плакать не будут, его наследство быстро распилят. Там такие элиты, что надо быть бдительным. Можно дать и противоположное объяснение поведению Кадырова, которое заключается в том, что у него ремиссия. Возможно, он знает, что ему осталось недолго, поэтому пытается построить конструкцию на будущее для своих сыновей", – озвучил Галлямов.

Все, что сейчас происходит, по словам политтехнолога – это элементы борьбы Кадырова для укрепления своей империи.

Пример Кадырова могут перенять другие

Теперь тезис, что Россия во времена Путина скатилась в архаику, не требует, на взгляд Галлямова, никаких доказательств. Ведь кровная месть – это институт даже не средневековья, а рода племенного общества, догосударственного уровня развития. У большинства элит и россиян от того, что творится, по мнению политтехнолога, побежали мурашки по коже.

Потом и кадыровцы начнут объявлять кровную месть своим противникам, беря пример со своего шефа. Со временем, глядя на кадыровцев, это начнут делать чеченцы. Далее это может перейти в Ингушетию, Дагестан, Башкирию. Жизнь в России и так нелегкая, а при таких событиях вообще будет ад,

– уверен Галлямов.

Удар по социальной базе России

Политтехнолог отметил, что современная Россия стоит на том, что насилие принципиально принадлежит государству и никому другому. А кровная месть означает, что право на насилие, в худшей своей форме – убийства, присваивают уже частные лица. В некоторых случаях эти лица пользуются правом, которое предоставило им государство.

Керимова будет убивать Кадыров не сам, вряд ли он вызовет его на татами. Он отправит к нему своих кадыровцев, а они официально числятся в росгвардии. То есть будут использоваться все государственные механизмы для сведения счетов между частными лицами. Это ужасная ситуация и удар по социальной базе,

– подытожил Галлямов.

Напомним, конфликт в России разгорелся вокруг компании Wildberries. Владельцы международного интернет-магазина Татьяна и Владислав Бакальчуки решили развестись, впоследствии начали делить имущество и взяли себе партнеров. Татьяна Бакальчук – олигарха Керимова, который подключил к этому главу АП – Вайно. А Владислав Бакальчук пожаловался Кадырову, что у него забирают бизнес. Договориться обеим сторонам не удалось, поэтому, якобы, было заказано покушение на Кадырова, о чем тот узнал.