Таку думку в розмові з 24 Каналом висловив російський опозиційний політтехнолог Аббас Галлямов, наголосивши, що всі версії, які нині він озвучує – є лише припущенням. На його думку, ймовірним є те, що Кадиров чекає від федералів грошей, натомість буде готовий цей гучний скандал, який розгорівся в Росії, звести нанівець.

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Для чого Кадиров береже своїх бійців

Політтехнолог припустив, що зараз Кремль кинеться якимось чином врегулювати ситуацію довкола погроз Кадирова. Хоча у російських правоохоронців є підстави заарештувати його, однак такий сценарій розвитку подій, на думку Галлямова, в путінській Росії – зовсім нереалістичний.

Хіба буде Путін відкривати ще 2-й фронт, проти кадирівців? Там декілька десятків тисяч добре озброєних та навчених головорізів. Кадиров не дурень, він тому з українцями й воює в TikTok, бо береже своїх людей, вони йому потрібні, щоб Путіна тримати в кулаку,

– вважає Галлямов.

Кадиров дуже інтегрований у владу Росії

Зі слів політтехнолога, російський диктатор зараз нічого не може вдіяти стосовно Кадирова. Він спрогнозував, що Кремль намагатиметься його купити, аби той оголосив, що ця ситуація з кровною помстою завершена, що в нього, буцімто, була неправдива інформація про підготовку його вбивства та що винуватці, які йому її надали – покарані.

"І от це все обійдеться федералам у цифру з великою кількістю нулів. Можливо, з самого початку Кадиров для цього й створив цю ситуацію, це певна форма торгів з його боку. Люди Кадирова повсюди в уряді, він дуже інтегрований у федеральну владу Росії, тому його буде важко розколупати", – зауважив Галлямов.

Кадиров може посилювати свою імперію для своїх синів

Російський опозиційний політтехнолог нагадав, що раніше Кадиров тривалий час сильно хворів, зараз стан його здоров'я поліпшився. Тому, не виключено, що нині він компенсує той період своєї вимушеної відсутності, аби повернути втрачені позиції, посилити свою владу.

Галлямов також припустив, що Кадиров міг активізуватися, скориставшись тимчасовим покращенням свого самопочуття, аби удосконалити ситуацію у своєму так званому царстві, отримати побільше грошей і потім передати все своїм спадкоємцям.

"В путінській Росії домінує принцип – "з очей далi – з серця геть". Якщо політик не буде активний, то за ним плакати не будуть, його спадщину швидко розпиляють. Там такі еліти, що треба бути пильним. Можна дати й протилежне пояснення поведінці Кадирова, яке полягає в тому, що в нього ремісія. Можливо, він знає, що йому залишилось недовго, тому намагається побудувати конструкцію на майбутнє для своїх синів", – озвучив Галлямов.

Все, що зараз відбувається, зі слів політтехнолога – це елементи боротьби Кадирова задля укріплення своєї імперії.

Приклад Кадирова можуть перейняти інші

Тепер теза, що Росія за часів Путіна скотилась в архаїку, не потребує, на погляд Галлямова, ніяких доказів. Адже кровна помста – це інститут навіть не середньовіччя, а роду племінного суспільства, додержавного рівня розвитку. У більшості еліт та росіян від того, що коїться, на думку політтехнолога, побігли мурашки по шкірі.

Потім і кадирівці почнуть оголошувати кровну помсту своїм противникам, беручи приклад зі свого шефа. Згодом, дивлячись на кадирівців, це почнуть робити чеченці. Далі це може перейти в Інгушетію, Дагестан, Башкирію. Життя в Росії й так нелегке, а за таких подій взагалі буде пекло,

– впевнений Галлямов.

Удар по соціальній базі Росії

Політтехнолог наголосив, що сучасна Росія стоїть на тому, що насилля принципово належить державі й нікому іншому. А кровна помста означає, що право на насилля, в найгіршій своїй формі – вбивства, привласнюють вже приватні особи. В деяких випадках ці особи користуються правом, яке надала їм держава.

Керімова буде вбивати Кадиров не сам, навряд чи він викличе його на татамі. Він відправить до нього своїх кадирівців, а вони офіційно належать до росгвардії. Тобто будуть використовуватися всі державні механізми для зведення рахунків між приватними особами. Це жахлива ситуація й удар по соціальній базі,

– підсумував Галлямов.

Нагадаємо, конфлікт в Росії розгорівся довкола компанії Wildberries. Власники міжнародного інтернет-магазину Тетяна та Владислав Бакальчуки вирішили розлучитися, згодом почали ділити майно і взяли собі партнерів. Тетяна Бакальчук – олігарха Керімова, який приєднав до цього голову АП – Вайно. А Владислав Бакальчук пожалівся Кадирову, що в нього забирають бізнес. Домовитися обом сторонам не вдалося, тому, буцімто, був замовлений замах на Кадирова, про що той дізнався.