Раніше Владімір Путін пробував його отруїти, зараз Кремль вже на межі його вбивства. Про це 24 Каналу розповів ексспівробітник КДБ Сергій Жирнов, зауваживши, що Україні такі внутрішні проблеми в Росії є вигідні.

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Плани Путіна щодо Кадирова

Ексспівробітник КДБ пояснив, що заява про "кровну помсту" є дуже серйозною, Кадиров може завершити свою історію так само як Євгеній Пригожин. Кадиров вже давно перестав відчувати реальність та те, як його сприймають в Росії.

Разом з Пригожиним у 2023 році Кадиров, за словами Жирнова, "наїжджав" на начальника Генштабу міністра оборони, але вчасно все зрозумів та відіграв у протилежну сторону. Пригожин, який нічого не зрозумів, заплатив життям.

Кадиров тоді майже не заплатив життям. Є основи для підозри, що його вже труїли і він мало не помер в лікарні. В нього було видно зміну фізичних характеристик тіла,

– зауважив Жирнов.

За його словами, Кадиров завжди роздував релігійну "різню", що дуже не подобалось православним росіянам, які бачили, що Володимир Путін це йому прощає та навіть підіграє, даруючи Коран.

Розуміючи, що російський диктатор ніяк не реагує на його дії, все дійшло до перестрілки фактично біля стін Кремля у бізнес-центрі "Романов Двор".

Стрілянина була поруч з адміністративними будівлями Путіна, який також був до цього залучений. В Росії немає ніякої приватної власності,

– зауважив ексспівробітник КДБ.

Найважливіше, що Кадиров знав, що за цим всім стоїть Путін і продовжував нахабніти, оголошуючи цю помсту. Він розумів, що Кремль нічого йому не зробить.

Цікаво! Письменник, опозиціонер, публіцист та громадський діяч Ростислав Мурзагулов розповів, що після оглошення про "кровну помсту" кремлівськими коридорами ходять люди з "квадратними очима", бо розуміють, що це початок кінця. З цієї ситуації нема виходу.

На думку Жирнова, те, як Кадиров висловився про мігрантів в Росії, це була єдина його нормальна позиція за останні роки. Адже в країні-агресорці зараз триває справжнє переслідування мігрантів.

Однак правий він частково, бо він своєю поведінкою час провокує це все. Кадирівські чеченці доведуть країну до того, що на Кадирова Росія "скине велику бомбу і він зірветься". Його просто вб'ють,

– зазначив він.

Ексспівробітник КДБ додав, що після оголошення про "кровну помсту" Путін мав би заарештувати Кадирова та звільнити його з посади, адже він публічно пригрозив людям вбивством, що є кримінальним злочином.

Для України такі ж новини з країни-агресорки, за словами Жирнова, є чудовими. Чим більше в Росії є подібних внутрішніх проблем, тим краще нашій державі.