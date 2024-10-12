Про це 24 Каналу розповіла голова благодійного фонду "Русь сидящая" Ольга Романова, зауваживши, що все розпочалось з ситуацією з Wildberries. Закінчиться це все справжнім феєрверком.

Дивіться також В Інгушетії стався напад на поліцейських і стрілянина: три людини загинули

Наскільки реальний зараз міжнаціональний конфлікт в Росії

За словами голови благодійного фонду, ця історія дуже цікава. Про це повідомила російська пропагандистська інформаційна агенція. Так, Кадиров оголосив "кровну помсту" російському політику Сулейману Керимову та ще двом депутатам Госдуми, один яких є від Дагестану, інший від Інгушетії. Один з них нещодавно заявив, що Росія занурюється в середньовіччя.

Нагадаю, що все почалось із конфлікту з Wildberries (за контроль над маркетлейсом між Кадировим і Керімовим – 24 Канал), після чого почалась Курська операція. Тоді чеченські війська не вступили в бій, казали, що це був наказ Кадирова. Потім Путін поїхав в Чечню, щоб це обговорити,

– зауважила Романова.

Зауважте! Екскерівник Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж вважає, що Кадиров давно позиціонує себе як самостійний гравець. Заява про помсту порушила всі традиції російського терористичного режиму. Адже там прийнято, що всі пов'язані одні з одними.

Після цього всього у бізнес-центрі "Романов Двор" відбулась стрілянина. Тому, на думку голови благодійного фонду, варто чекати загострення міжнаціонального конфлікту між Чечнею, Інгушетією та Дагестаном.

Все це дуже цікаво. Це і називається Росія. Закінчиться все феєрично, але в якій послідовності це взірветься і який буде колір – сказати важко,

– додала Романова.