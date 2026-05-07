Жара пойдет на спад: грозовые дожди приближаются в Украину

Погода в Украине на выходных 9 – 10 мая несколько изменится. Вскоре предусматривают ослабление жары, которая установилась ранее, и приближение осадков.

Соответствующую информацию сообщил начальник Черкасского областного центра по гидрометеорологии Виталий Постригань.

Смотрите также Непогода с дождями и грозами, но местами – потеплеет до +28: прогноз погоды на 8 мая в Украине

Какие погодные изменения прогнозируют?

Виталий Постригань сообщил, что после серьезной жары, по предварительным прогнозам специалистов, в течение выходных погодные условия в Украине изменятся под влиянием атмосферных фронтов, которые принесут ослабление тепла.

По его словам, местами пройдут локальные кратковременные дожди, которые могут сопровождаться грозами. Температура воздуха ночью составит от 7 до 12 градусов тепла, а днем будет колебаться от 17 до 22 градусов тепла.

Шаг в лето сделан. Согреемся,

– резюмировал он.

Ранее синоптик уже предупреждал о возможном снижении ночных и дневных максимумов на ориентировочно 3 – 5 градусов. Такие температурные изменения ожидаются в течение ближайших выходных – в субботу, 9 мая, и воскресенье, 10 мая.

Актуально! Влажность, сила ветра, восход и закат солнца. Узнай больше о том, какой будет погода завтра, чтобы планировать день. Переходи в сервис Погода от 24 Канала.

Для какого периода характерны кратковременные дожди?

Заметим, что кратковременные дожди и грозы являются типичными погодными явлениями для теплого периода года, особенно в конце весны и летом. В это время из-за активного прогревания земной поверхности атмосфера становится несколько неустойчивой.

Также известно, что подобные кратковременные дожди в основном имеют локальный и непродолжительный характер, однако могут сопровождаться порывистым ветром и грозами, и могут выпадать с большой интенсивностью, то есть ливнями.

Обратите внимание! Обычно в мае погода постепенно приобретает более летние признаки, поэтому периодические грозовые дожди считаются характерными и вполне нормальными для этого сезона.

О чем синоптики предупреждали ранее?

В Укргидрометцентре сообщали, что в ближайшие дни на территории Украины возможно незначительное похолодание. Отмечали, что температуры могут снизиться на несколько градусов по сравнению с текущими значениями.

В то же время в ближайшей краткосрочной перспективе угрозы возвращения заморозков, которые являются опасными для растений в период их активной вегетации, не ожидают из-за смены ветряных потоков на более теплые.

В целом в ближайшее время резких изменений в погоде не ожидают. Поле повышенного атмосферного давления продолжит определять погоду на территории Украины. Замечали, что текущие температуры в пределах климатической нормы.