Об этом свидетельствует прогноз Украинского гидрометеорологического центра.

Какой будет погода 8 мая?

Специалисты сообщили, что 8 мая в западных, Житомирской, Винницкой и местами в Киевской областях выпадет кратковременный дождь, одновременно предупреждают о грозе. В остальных регионах осадков пока не предвидят.

Обратите внимание! Синоптики предупредили об опасных метеорологических явлениях по Украине. В западных, Житомирской и Винницкой областях из-за вышеупомянутой грозы объявили I уровень опасности, желтый.



Предупреждение о грозе в Украине / Карта Укргидрометцентра

Ветер будет двигаться юго-западным направлением, в западной части он будет северо-западным, со скоростью от 7 до 12 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы будет колебаться от 10 до 15 градусов тепла.

В большинстве центральных и южных областей столбики термометров будут показывать от 7 до 12 градусов тепла. В то же время уже в дневные часы температура воздуха составит от 20 до 25 градусов тепла.

В западных областях, согласно прогнозу, будет несколько прохладнее. Там синоптики прогнозируют от 15 до 20 градусов тепла. Зато в восточной части будет наиболее жарко, там ожидается до 28 градусов тепла.

Какая погода будет в Киеве и области?

В Киеве и области в течение 8 мая ожидается в основном теплая погода без существенных осадков ночью, днем местами пройдут кратковременные дожди с грозами. В столице ночью прогнозируют от 13 до 15 градусов тепла.

Днем воздух прогреется и будет от 23 до 25 градусов тепла. В области температура воздуха ночью будет колебаться от 10 до 15 градусов тепла, днем столбики термометров повысятся и будут от 20 до 25 градусов тепла.

Что прогнозируют для крупных городов?

Киев +23...+25;

Ужгород +17...+19;

Львов +17...+19;

Ивано-Франковск +17...+19;

Тернополь +17...+19;

Черновцы +17...+19;

Хмельницкий +18...+20;

Луцк +17...+19;

Ровно +18...+20;

Житомир +19...+21;

Винница +19...+21;

Одесса +20...+22;

Николаев +22...+24;

Херсон +22...+24;

Симферополь +22...+24;

Кропивницкий +22...+24;

Черкассы +22...+24;

Чернигов +22...+24;

Сумы +22...+24;

Полтава +22...+24;

Днепр +22...+24;

Запорожье +22...+24;

Донецк +24...+26;

Луганск +25...+27;

Харьков +25...+27.



Прогноз погоды в Украине на 8 мая 2026 года / Карта Укргидрометцентра

Как изменится погода в Украине?

Наталья Птуха сообщала, что ближе к выходным в Украине ожидается временное снижение температурных показателей. В то же время ощутимого похолодания или возвращения ночных заморозков не прогнозируют.

Заметим, что текущие осадки, которые прогнозируют в Украине, не задержатся надолго. По предварительным прогнозам, атмосферный фронт будет проходить нашу территорию в течение трех следующих суток, после чего отойдет.