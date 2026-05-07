Про це свідчить прогноз Українського гідрометеорологічного центру.

Якою буде погода 8 травня?

Фахівці повідомили, що 8 травня у західних, Житомирській, Вінницькій та подекуди у Київській областях випаде короткочасний дощ, водночас попереджають про грозу. У решті регіонів опадів наразі не передбачають.

Зверніть увагу! Синоптики попередили про небезпечні метеорологічні явища по Україні. У західних, Житомирській та Вінницькій областях через вищезгадану грозу оголосили I рівень небезпечності, жовтий.



Попередження про грозу в Україні / Карта Укргідрометцентру

Вітер рухатиметься південно-західним напрямком, у західній частині він буде північно-західним, зі швидкістю від 7 до 12 метрів за секунду. Температура повітря у нічні години коливатиметься від 10 до 15 градусів тепла.

У більшості центральних та південних областей стовпчики термометрів показуватимуть від 7 до 12 градусів тепла. Водночас уже у денні години температура повітря становитиме від 20 до 25 градусів тепла.

У західних областях, згідно з прогнозом, буде дещо прохолодніше. Там синоптики прогнозують від 15 до 20 градусів тепла. Натомість у східній частині буде найбільш спекотно, там очікується до 28 градусів тепла.

Яка погода буде в Києві та області?

У Києві та області впродовж 8 травня очікується здебільшого тепла погода без істотних опадів уночі, вдень місцями пройдуть короткочасні дощі з грозами. У столиці вночі прогнозують від 13 до 15 градусів тепла.

Удень повітря прогріється і буде від 23 до 25 градусів тепла. В області температура повітря вночі коливатиметься від 10 до 15 градусів тепла, вдень стовпчики термометрів підвищаться і будуть від 20 до 25 градусів тепла.

Що прогнозують для великих міст?

Київ +23...+25;

Ужгород +17...+19;

Львів +17...+19;

Івано-Франківськ +17...+19;

Тернопіль +17...+19;

Чернівці +17...+19;

Хмельницький +18...+20;

Луцьк +17...+19;

Рівне +18...+20;

Житомир +19...+21;

Вінниця +19...+21;

Одеса +20...+22;

Миколаїв +22...+24;

Херсон +22...+24;

Сімферополь +22...+24;

Кропивницький +22...+24;

Черкаси +22...+24;

Чернігів +22...+24;

Суми +22...+24;

Полтава +22...+24;

Дніпро +22...+24;

Запоріжжя +22...+24;

Донецьк +24...+26;

Луганськ +25...+27;

Харків +25...+27.



Прогноз погоди в Україні на 8 травня 2026 року / Карта Укргідрометцентру

Як зміниться погода в Україні?

Наталія Птуха повідомляла, що ближче до вихідних в Україні очікується тимчасове зниження температурних показників. Водночас відчутного похолодання або повернення нічних заморозків не прогнозують.

Зауважимо, що поточні опади, які прогнозують в Україні, не затримаються надовго. За попередніми прогнозами, атмосферний фронт буде проходити нашу територію впродовж трьох наступних діб, після чого відійде.