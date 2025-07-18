Зато в других регионах день пройдет без осадков. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Какой будет погода в Украине?

По данным синоптиков, 19 июля в Украине возможны умеренные дожди. Зато на Житомирщине, Ровенщине, Волыни и Харьковщине ожидаются значительные дожди.

В большинстве южных областей день пройдет без осадков. Тогда как в восточных, юго-восточных и Сумской областях возможны грозы, местами град и шквалы до 15 – 20 метров в секунду.

Ветер в течение дня будет западным и юго-западным со скоростью 7 – 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью будет колебаться от +13 до +18 градусов тепла, в юго-восточной части – от +17 до +22 градусов тепла.

Днем в западных, Киевской, Житомирской и Винницкой областях столбики термометров будут показывать +19 – +24 градуса тепла, на остальной территории – +23 – +28 градусов тепла, на юго-востоке страны – до +32 градусов тепла.

Какой будет погода в областных центрах?

Киев +22...+24;

Ужгород +22...+24;

Львов +19...+21;

Ивано-Франковск +20...+22;

Тернополь +20...+22;

Черновцы +22...+24;

Хмельницкий +20...+22;

Луцк +20...+22;

Ровно +19...+21;

Житомир +21...+23;

Винница +21...+23;

Одесса +27...+29;

Николаев +27...+29;

Херсон +29...+31;

Симферополь +28...+30;

Кропивницкий +25...+27;

Черкассы +24...+26;

Чернигов +20...+22;

Сумы +21...+23;

Полтава +25...+27;

Днепр +29...+31;

Запорожье +29...+31;

Донецк +29...+31;

Луганск +29...+31;

Харьков +29...+31.



Прогноз погоды в Украине на 19 июля / Скриншот карты Укргидрометцентра