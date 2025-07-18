Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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В каких областях будут сильные дожди?

В пятницу, 18 июля, в Украине, кроме крайнего Востока, будут идти умеренные дожди. Однако на Закарпатье и Прикарпатье осадки будут сильными. В Одесской, Винницкой, Хмельницкой и Житомирской областях – значительные дожди.

В Украине, кроме Запада, грозы, на Левобережье местами град, шквалы 15 – 20 метров на секунду. 19 – 20 июля кратковременные дожди, местами грозы, только на юге преимущественно без осадков,

– отметили синоптики.

Добавим, что по ориентировочному прогнозу на картах, уже в понедельник дожди прекратятся в большинстве областей. Во вторник, 22 июля, осадки ожидаются только на Западе.

Где будут дожди и грозы 18 – 22 июля / Скриншоты из Укргидрометцентра