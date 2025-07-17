На улицах после дождя – несколько метров воды, затопило также машины. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на львовские телеграмм-каналы.
Смотрите также Из-за непогоды есть затопление вокруг Львова: река вышла из берегов, подтоплены автостоянки
Почему во Львове и области снова затоплены улицы?
Неделю назад непогода наделала беды во Львовской области, когда вода вышла из реки Зубра. 17 июля областной центр снова затопило дождем. В частности "под водой" оказалась улица Кукурузная, территория возле ТРЦ "Спартак" и улица
Львов по-немногу превращается в Венецию. Надувные круги матрасы точно пригодятся,
– шутят в сети.
Машины едут сквозь затопление во Львове: видео из социальных сетей
Улицы Львова попали под воду: смотрите видео
Во Львове и области в четверг прошли сильные ливни, местами они дополнялись градом. Отдельные участки дорог были подтоплены, что повлекло проблемы с движением транспорта. Машинам приходилось ехать через несколько десятков сантиметров воды.
Град во Львове 17 июля: в сети показали видео непогоды
Из-за непогоды во Львове затоплены дороги: видео
Также во время непогоды в новостройке на Замарстыновской прорвало потолок, из-за чего с крыши в доме начала интенсивно литься вода. Жители сняли этот необычный "водопад".
Вода прорвала потолок в доме на Замарстыновской: смотрите видео
Вода после дождей сильно затопила и улицы города Стрый. Фото, опубликованные в сети, показывают, насколько сильно затопило запаркованные автомобили.
Затопленные улицы в Стрыю / Фото из телеграмм-канала ZAHIDWTF 24/7
Ранее в Укргидрометцентре предупреждали, что опасные метеорологические явления по Львову и области будут бушевать 17 июля. В регионе объявляли повышенный уровень опасности. Синоптики предупредили, что ливни в области будут продолжаться, а уровень воды в реках может подняться на 0,5 – 1,5 и даже до 2 метров.
В общем сильные дожди накрыли всю территорию Украины. Погода обещает быть неустойчивой еще трое суток. В разные дни ожидаются более сильные и слабые ливни, местами с грозами. А на выходных 19 – 20 июля дождей не будет только на Юге Украины.