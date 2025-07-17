На вулицях після дощу – кілька метрів води, затопило також автівки. Про це пише 24 Канал з посиланням на львівські телеграм-канали.

Дивіться також Через негоду є затоплення навколо Львова: річка вийшла з берегів, підтоплені автостоянки

Чому у Львові та області знову затоплені вулиці?

Тиждень тому негода наробила лиха у Львівській області, коли вода вийшла з річки Зубра. 17 липня обласний центр знову затопило дощем. Зокрема "під водою" опинилася вулиця Кукурудзяна, територія біля ТРЦ "Спартак" та вулиця

Львів по-трохи перетворюється на Венецію. Надувні круги матраци точно згодяться,

– жартують в мережі.

Автівки їдуть крізь затоплення у Львові: відео із соціальних мереж

Вулиці Львова потрапили під воду: дивіться відео

У Львові та області в четвер пройшли сильні зливи, місцями вони доповнювалися градом. Окремі ділянки доріг були підтоплені, що спричинило проблеми з рухом транспорту. Автівкам доводилося їхати через кілька десятків сантиметрів води.

Град у Львові 17 липня: у мережі показали відео негоди

Через негоду у Львові затоплені дороги: відео

Також під час негоди в новобудові на Замарстинівській прорвало стелю, через що з даху в будинку почала інтенсивно литися вода. Мешканці зафільмували цей незвичний "водоспад".

Вода прорвала стелю в будинку на Замарстинівській: дивіться відео

Вода після дощів сильно затопила й вулиці міста Стрий. Фото, що опубліковані в мережі, показують, наскільки сильно затопило запарковані автомобілі.

Затоплені вулиці в Стрию / Фото з телеграм-каналу ZAHIDWTF 24/7

Раніше в Укргідрометцентрі попереджали, що небезпечні метеорологічні явища по Львову та області будуть вирувати 17 липня. У регіоні оголошували підвищений рівень небезпеки. Синоптики попередили, що зливи в області триватимуть, а рівень води в річках може піднятися на 0,5 – 1,5 і навіть до 2 метрів.

Загалом сильні дощі накрили всю територію України. Погода обіцяє бути нестійкою ще три доби. У різні дні очікуються сильніші та слабші зливи, подекуди з грозами. А на вихідних 19 – 20 липня дощів не буде лише на Півдні України.