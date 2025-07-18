Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на главу областной военной администрации Светлану Онищук.

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Какие последствия непогоды на Прикарпатье?

Онищук сообщила, что в результате проливных дождей подтоплена дорога в селе Гринява, что привело к временному прекращению транспортного сообщения с селами Грамотное, Столбные и Пробийновка Белоберезской территориальной общины.

Согласно ее словам, без проезда осталась примерно тысяча жителей этих населенных пунктов. Работники государственного предприятия "Дороги Прикарпатья" начнут ликвидировать последствия непогоды после спада воды.

"Уже подготовлена необходимая техника. Координацию работ осуществляет Верховинская РГА. Держим ситуацию под контролем. Привлечены все соответствующие службы, которые оперативно принимают необходимые меры", – указала Онищук.

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К слову, во Львове и области в четверг, 17 июля, прошли сильные ливни, местами они дополнялись градом. Отдельные участки дорог были подтоплены, что повлекло проблемы с движением транспорта.