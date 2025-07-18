Про це пише 24 Канал з посиланням на голову обласної військової адміністрації Світлану Онищук.

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Які наслідки негоди на Прикарпатті?

Онищук повідомила, що внаслідок проливних дощів підтоплено дорогу в селі Гринява, що призвело до тимчасового припинення транспортного сполучення із селами Грамотне, Стовпні та Пробійнівка Білоберізької територіальної громади.

Відповідно до її слів, без доїзду залишилася приблизно тисяча жителів цих населених пунктів. Працівники державного підприємства "Дороги Прикарпаття" почнуть ліквідовувати наслідки негоди після спаду води.

"Вже підготовлена необхідна техніка. Координацію робіт здійснює Верховинська РДА. Тримаємо ситуацію під контролем. Залучені всі відповідні служби, які оперативно вживають необхідних заходів", – вказала Онищук.

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До слова, у Львові та області в четвер, 17 липня, пройшли сильні зливи, місцями вони доповнювалися градом. Окремі ділянки доріг були підтоплені, що спричинило проблеми з рухом транспорту.