Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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В яких областях будуть сильні дощі?

У п'ятницю, 18 липня, в Україні, крім крайнього Сходу, йтимуть помірні дощі. Однак на Закарпатті та Прикарпатті опади будуть сильними. В Одеській, Вінницькій, Хмельницькій і Житомирській областях – значні дощі.

В Україні, крім Заходу, грози, на Лівобережжі місцями град, шквали 15 – 20 метрів на секунду. 19 – 20 липня короткочасні дощі, місцями грози, лише на півдні переважно без опадів,

– зазначили синоптики.

Додамо, що за орієнтовним прогнозом на картах, уже в понеділок дощі припиняться в більшості областей. У вівторок, 22 липня, опади очікуються лише на Заході.

Де будуть дощі та грози 18 – 22 липня / Скриншоти з Укргідрометцентру