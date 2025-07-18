Натомість в інших регіонах день мине без опадів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Якою буде погода в Україні?

За даними синоптиків, 19 липня в Україні можливі помірні дощі. Натомість на Житомирщині, Рівненщині, Волині та Харківщині очікуються значні дощі.

У більшості південних областей день мине без опадів. Тоді як у східних, південно-східних та Сумській областях можливі грози, подекуди град та шквали до 15 – 20 метрів за секунду.

Вітер протягом дня буде західним та південно-західним зі швидкістю 7 – 12 метрів за секунду. Температура повітря вночі коливатиметься від +13 до +18 градусів тепла, у південно-східній частині – від +17 до +22 градусів тепла.

Вдень у західних, Київській, Житомирській та Вінницькій областях стовпчики термометрів показуватимуть +19 – +24 градуси тепла, на решті території – +23 – +28 градусів тепла, на південному сході країни – до +32 градусів тепла.

Якою буде погода в обласних центрах?

  • Київ +22...+24;
  • Ужгород +22...+24;
  • Львів +19...+21;
  • Івано-Франківськ +20...+22;
  • Тернопіль +20...+22;
  • Чернівці +22...+24;
  • Хмельницький +20...+22;
  • Луцьк +20...+22;
  • Рівне +19...+21;
  • Житомир +21...+23;
  • Вінниця +21...+23;
  • Одеса +27...+29;
  • Миколаїв +27...+29;
  • Херсон +29...+31;
  • Сімферополь +28...+30;
  • Кропивницький +25...+27;
  • Черкаси +24...+26;
  • Чернігів +20...+22;
  • Суми +21...+23;
  • Полтава +25...+27;
  • Дніпро +29...+31;
  • Запоріжжя +29...+31;
  • Донецьк +29...+31;
  • Луганськ +29...+31;
  • Харків +29...+31.

Прогноз погоди в Україні на 19 липня
Прогноз погоди в Україні на 19 липня / Скриншот карти Укргідрометцентру