Ждать ли аномальную жару выше +30, заморозки или же сильные дожди и грозы: интервью с Птухой о погоде в Украине в июне

После ощутимой жары и дождей в Украину в конце мая пришло незначительное похолодание. Сильных снижений температуры пока нет, однако погода остается переменчивой.

О том, какой будет погода в начале лета и в июне – ждать ли еще более сильного похолодания с возвращением заморозков, или же, наоборот, возможна жара и больше прояснений – в интервью 24 Каналу рассказала представительница Укргидрометцентра Наталья Птуха.

Читайте также Будет ли аномальная жара в Украине: синоптики дали первый прогноз погоды на июнь

Потепление или похолодание: какой будет погода в ближайшие дни?

Сейчас мы наблюдаем достаточно переменчивую погоду на территории Украины. В частности в последние дни во многих областях ощущаются сильные порывы ветра. Какова причина таких условий?

Сейчас синоптическая ситуация складывается следующим образом: на северо-восток от территории Украины размещается поле пониженного атмосферного давления, а над Западной и Центральной Европой – поле повышенного атмосферного давления, то есть антициклон.

Из-за этого территория Украины сейчас оказалась между двумя барическими образованиями, поэтому есть такой градиентный перепад давления и усиление ветра. Воздушные потоки у нас стабильные и движутся с северо-запада со скоростью 7 – 12 метров в секунду.

Но в дневные часы в большинстве областей, как сегодня, так и завтра, ожидается усиление ветра – порывы со скоростью 15 – 20 метров в секунду. Поэтому, конечно, пока это учитываем и прислушиваемся к предупреждениям.

Пока мы фиксируем частичное ослабление жары, по сравнению с температурами, которые были в первой декаде мая. Что будет с температурами в дальнейшем – в последние дни мая и в начале июня?

Температура в течение следующих ночей составит +5...+11 градусов. Подобное снижение вызвано поступлением холодного воздуха из Скандинавии, которое вытеснит тепло в южные регионы. Но потом отойдет даже из них.

Поэтому в поле пониженного атмосферного давления будут вот такие погодные условия у нас.

И, соответственно, дневная температура за счет осадков и поступления холодно-воздушной массы также будет ниже в большинстве областей – только +13...+19 градусов. В южной части завтра ночью еще ожидается +11...+16 градусов, а днем – +17...+22 градуса.

И до конца мая, в принципе, у нас удержится очень похожий режим погоды. Так, 31 мая ночью также ожидается около +6...+12 градусов, лишь на юге страны будет до +15 градусов. Но в дневные часы уже будет незначительное повышение – +16...+22 градуса в большинстве регионов, потому что перед этим, как я уже отметила, будет только +13...+18 градусов.



В конце мая возможно незначительное потепление / Unsplash, DR

Таким образом с конца недели начнет несколько меняться синоптическая ситуация, а температура повысится на несколько градусов. Впрочем, такое потепление будет сдержанным и постепенным. Поэтому 1 июня кардинальных изменений не будет, разве что ночная температура несколько повысится до +9...+15 градусов, а днем останутся те же +16...+22 градуса.

Но это не значит, что не будет осадков, потому что и 31 мая, и 1 июня, по территории Украины прогнозируются кратковременные дожди, которые местами будут сопровождаться грозами.

И только после 1 июня есть предпосылки к повышению атмосферного давления, из-за чего, вероятно, будет меньше осадков и больше прояснений и, соответственно – приятные значения температуры. То есть такое улучшение возможно ориентировочно в середине следующей недели. Но в дальнейшем будем уточнять еще то, как будут развиваться синоптические процессы.

Насколько ощутимым в таком случае будет повышение температур в первые дни июня?

Если 1 июня у нас еще днем будет +16...+22 градуса, то в дальнейшем где-то ожидается повышение на еще минимум 3 – 5 градусов – как в дневное, так и в ночное время.

Ждать ли грозы, сильные дожди и даже град?

Если говорить об осадках, стоит ли ждать возвращения интенсивных дождей?

В последующие трое суток также местами возможны кратковременные дожди, днем кое-где они будут с грозами. Только в большинстве западных областей будет преобладать погода без существенных осадков, поскольку там в основном будет ощущаться влияние антициклона из Центральной и Западной Европы. Поэтому, целом там будет меньше осадков и больше прояснений.

Зато в остальных регионах время от времени будут проходить атмосферные фронты. В общем, как мы сейчас наблюдаем, во время прохождения определенного атмосферного фронта может быть кратковременный дождь, а затем – его прекращение и снова прояснения. Поэтому в течение суток, и даже дня, периодически могут быть незначительные дожди, но все они содержат кратковременный характер и в основном являются небольшими, то есть до умеренных.

Кроме кратковременных дождей, стоит ли ждать в Украине в ближайшее время осадков, например, в виде града?

Града пока не ожидается, потому что ярких предпосылок для развития мощных кучево-дождевых облаков пока нет. Ведь при более пониженной температуре нет такого интенсивного прогрева, и поэтому не так интенсивно формируются грозовые облака – они не такие высокие, и, соответственно, такие конвективные яркие явления более ограничены.

Но именно грозы, конечно, могут быть локально, особенно в южных регионах, где несколько выше показатели, поэтому стоит следить за предупреждениями. Если гроза будет поступать в конкретные области, то специалисты будут обнародовать соответствующие предупреждения.



Кое-где в Украине могут возникать грозы / Unsplash, Marc Renken

Какая погода возможна в июне?

Каким будет июнь в Украине, если смотреть на прогноз среднемесячных температур? Будут ли температуры выше, или же наоборот – ниже климатической нормы?

Среднемесячная температура нынешнего июня ожидается в пределах +19...+23 градусов, в Карпатах и Крымских горах – +16...+20 градусов, что в целом ориентировочно на 1,5 градуса выше климатической нормы.

То есть июнь все же должен быть теплый, ну или по крайней мере близкий к своей климатической норме.

Осадки ожидаются в пределах 49 – 90 миллиметров в горных районах – 117 – 171 миллиметр. Это в целом в пределах нормы, то есть 80 – 120% от нее.

Но стоит отметить, что летние осадки являются неравномерными по распределению по территории Украины. Например, если брать разные районы, то, конечно, могут быть достаточно контрастные показатели. Ведь летние дожди могут в одном районе даже в пределах одного города быть более интенсивными, а в другом районе не выпадет ни одной капельки.

Могут ли снова ударить заморозки?

На фоне возможного незначительного снижения температур в ближайшее время, возможно ли, например, возвращение заморозков, ведь еще в течение мая местами фиксировали отметки ниже 0 градусов?

Ближайшие три дня, то есть 28, 29 и 30 мая, будут самыми прохладными. Тогда ожидается снижение температуры и в южных областях. Например, 29 мая по всей территории Украины ночью будет +5...+10 градусов, а днем – +13...+18 градусов.

Однако даже если говорить о снижении температуры в следующие три прохладных дня, то наши специалисты не прогнозируют возвращение заморозков.

Так, +5..+10 градусов – это невысокие показатели, но заморозков быть не должно, потому что в это время это же будут проходить атмосферные фронты, ожидается облачность, а такие предпосылки не способствуют образованию заморозков.

Если во время антициклона и холодной, ясной безветренной погоды без существенных осадков поступает холодная воздушная масса, то в таком случае могут быть предпосылки, но сейчас несколько иная ситуация. Так, будет поступать холодная воздушная масса, но она вместе с облачностью и дождями не будет создавать предпосылок для заморозков.



Возвращение заморозков в Украине маловероятно / Unsplash, Genessa Panainte

Началось ли уже метеорологическое лето в Украине?

Наступило ли в Украине метеорологическое лето, и если да, то когда синоптики зафиксировали такой переход?

Метеорологическое лето начинается тогда, когда среднесуточная температура стабильно переходит через отметку +15 градусов.

Например, в Киевской области это произошло еще ориентировочно в первой декаде мая за счет интенсивного повышения температурных показателей, которое фиксировали несколько дней подряд, и, была даже, скажем так, жара. В дальнейшем показатель немного, возможно, колебался, но удерживался в этих пределах, и не настолько снижался, чтобы, скажем так, произошел откат к метеорологической весне.

В целом в большинстве регионов в течение мая уже был переход среднесуточной температуры через отметку +15 градусов. И даже те снижения, которые будут в следующие трое суток, не должны перекрыть ту сумму плюсовых температур, которые были перед этим.

Будет ли в июне сильная жара выше +30 градусов?

Как вы уже сказали, в краткосрочной перспективе сильной жары в Украине пока специалисты не предусматривают, однако возможны ли повышения до +35 градусов в июне в целом?

Если говорить о текущих прогнозах, то на первую декаду июня пока не ожидаем таких показателей.

Однако если смотреть климатические характеристики июня, то были такие годы, когда мы фиксировали абсолютные максимумы для июня – и +32 градуса, и +38 градусов, в частности в южной части, а также восточных, Кировоградской, Днепропетровской областях. Там могли быть даже более высокие значения.

Но как в этом году будет? Пока что для первой декады ярких предпосылок для таких температур нет. А то, как уже дальше будут развиваться синоптические процессы, мы будем уточнять с приближением тех дат.

То есть жара из Европы, которую сейчас фиксируют, в частности, в Великобритании и Франции, непосредственно Украине пока не угрожает?

В Европе – их погода, а у нас – своя, ведь синоптические процессы надо смотреть локально, по своей территории. Это очень важно, поэтому мы призываем медиа быть ответственными, и если появился прогноз для Европы, то это не означает, что такие условия будут на всем континенте.



Сильной жары в ближайшее время не будет / Unsplash, Chuttersnap

Ведь даже в пределах одной страны погода может существенно отличаться. Например, в 2025 году, южные регионы в течение лета действительно пострадали от жары, там был страшный дефицит осадков и потеря большого количества урожая. В то же время в западных и северных областях было наоборот – июнь и июль не были слишком жаркими, с дождями.

Поэтому даже в пределах одной страны погода летом может быть кардинально разной, не надо обобщать сразу себя ко всему континенту. Но, конечно, бывали и совпадения, поэтому каждый синоптический процесс нужно рассматривать отдельно.