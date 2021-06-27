Грозы и град: в Украине на День Конституции объявили штормовое предупреждение

Спасатели предупреждают об ухудшении погоды на День Конституции 28 июня. Уже объявили штормовое предупреждение.

Восточные и северные области Украины накроют сильные ливни и грозы. В отдельных районах прогнозируют град и шквалы ветра до 15 – 20 метров в секунду.

Кстати Прогноз погоды на 28 июня: в центре и на востоке обещают грозы

К слову, непогода охватит и Киев, и Киевскую область. Уровень опасности штормового предупреждения – желтый.

Какой будет погода на День Конституции

Несмотря на осадки, на Востоке и Севере не будет слишком холодно. Обещают до +24...+26 градусов.

В целом в праздничный день в Украине будет тепло, но не жарко. На Западе температура воздуха составит +23...+26 градусов. На юге – сухо. Столбики термометров будут колебаться в пределах +26...+30 градусов. Наиболее горячо будет на Херсонщине.

Непогода господствует в Украине уже несколько дней. Это привело к плохим последствиям: затоплены улицы, обесточены населенные пункты, повалены деревья. В Киевской области даже загорелся частный жилой дом . Пожар возник, вероятно, от удара молнией.



Погода в Украине / Карта Укргидрометцентра