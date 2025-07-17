Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГУ ГСЧС во Львовской области.

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Какая погода будет во Львовской области?

Спасатели предупредили о грозовой активности во Львовской области 17 июля.

По информации Львовского регионального центра по гидрометеорологии, сегодня, 17 июля во второй половине дня на территории области ожидаются грозы, ливни, местами град (диаметром 6 – 19 миллиметров),

– рассказали в ГСЧС.

Также известно, что в регионе могут быть шквалы ветра до 20 метров в секунду. Спасатели призвали жителей быть осмотрительными и соблюдать правила безопасности:

во время непогоды старайтесь не находиться на улице без надобности;

избегайте пребывания под раскидистыми деревьями, возле рекламных конструкций и линий электропередач;

держитесь подальше от воды и не паркуйте авто под деревьями.

Повышенный уровень опасности на 17 июля объявили в части Украины. В большинстве северных, центральных областей, южной части и на Харьковщине днем грозы, местами град и шквалы 15 – 20 метров в секунду.

Такие погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта.