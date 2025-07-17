Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на ГУ ДСНС у Львівській області.

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Яка погода буде на Львівщині?

Рятувальники попередили про грозову активність у Львівській області 17 липня.

За інформацією Львівського регіонального центру з гідрометеорології, сьогодні, 17 липня у другій половині дня на території області очікуються грози, зливи, місцями град (діаметром 6 – 19 міліметрів),

– розповіли в ДСНС.

Також відомо, що в регіоні можуть бути шквали вітру до 20 метрів за секунду. Рятувальники закликали мешканців бути обачними та дотримуватися правил безпеки:

під час негоди намагайтесь не перебувати на вулиці без потреби;

уникайте перебування під розлогими деревами, біля рекламних конструкцій та ліній електропередач;

тримайтеся якомога далі від води та не паркуйте авто під деревами.

Підвищений рівень небезпеки на 17 липня оголосили в частині України. У більшості північних, центральних областей, південній частині та на Харківщині вдень грози, подекуди град та шквали 15 – 20 метрів на секунду.

Такі погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств і руху транспорту.