Мощные грозы накроют Украину: синоптики объявили штормовое предупреждение

7 июня 2021 , 12:10
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Источник:

Укргидрометцентр

В Украине прогнозируют грозы и опасность возникновения пожаров. В частности чрезвычайный уровень пожарной опасности будет 7 – 8 июня в шести регионах Украины. Грозами накроет всю территорию Украины.

Спасатели предупреждают, что стоит соблюдать правила – не стоять на улице под высокими деревьями или столбами или возле рекламных щитов.

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Укргидрометцентр предупреждает о грозах и пожарной опасности

Синоптики прогнозируют 7-8 июня на всей территории Украины грозы и первый уровень опасности.

Также в течение двух суток ожидают чрезвычайный уровень пожарной опасности в:

  • Ровненской,
  • Волынской,
  • Тернопольской,
  • Винницкой,
  • Сумской,
  • Житомирской областях.


В Украине прогнозируют пожарную опасность / Карта Укргидрометцентра

Спасатели предупреждают, что во время грозы нельзя:

  • использовать мобильный телефон на открытом пространстве. Кроме случаев, когда вам нужно вызвать помощь;
  • стоять на улице под высокими деревьями или столбами, возле рекламных щитов;
  • в лесу прятаться от грозы на возвышении.

Более того, на открытом пространстве лучше находиться в низине или углублении.

 

Обратите внимание! Из-за сильных дождей в Днепре спасатели продолжают ликвидировать последствия непогоды. По состоянию на утро 7 июня подтопленными остаются 26 жилых домов и 55 дворов. В течение суток 6 июня удалось откачать 40,3 тысячи метров кубических воды.
Автор: Діана Квасневська