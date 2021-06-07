Мощные грозы накроют Украину: синоптики объявили штормовое предупреждение

В Украине прогнозируют грозы и опасность возникновения пожаров. В частности чрезвычайный уровень пожарной опасности будет 7 – 8 июня в шести регионах Украины. Грозами накроет всю территорию Украины.

Спасатели предупреждают, что стоит соблюдать правила – не стоять на улице под высокими деревьями или столбами или возле рекламных щитов.

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Укргидрометцентр предупреждает о грозах и пожарной опасности

Синоптики прогнозируют 7-8 июня на всей территории Украины грозы и первый уровень опасности.

Также в течение двух суток ожидают чрезвычайный уровень пожарной опасности в:

Ровненской,

Волынской,

Тернопольской,

Винницкой,

Сумской,

Житомирской областях.



В Украине прогнозируют пожарную опасность / Карта Укргидрометцентра

Спасатели предупреждают, что во время грозы нельзя:

использовать мобильный телефон на открытом пространстве. Кроме случаев, когда вам нужно вызвать помощь;

стоять на улице под высокими деревьями или столбами, возле рекламных щитов;

в лесу прятаться от грозы на возвышении.

Более того, на открытом пространстве лучше находиться в низине или углублении.