Мощные грозы накроют Украину: синоптики объявили штормовое предупреждение

В Украине прогнозируют грозы и опасность возникновения пожаров. В частности чрезвычайный уровень пожарной опасности будет 7 – 8 июня в шести регионах Украины. Грозами накроет всю территорию Украины.
Спасатели предупреждают, что стоит соблюдать правила – не стоять на улице под высокими деревьями или столбами или возле рекламных щитов.
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Укргидрометцентр предупреждает о грозах и пожарной опасности
Синоптики прогнозируют 7-8 июня на всей территории Украины грозы и первый уровень опасности.
Также в течение двух суток ожидают чрезвычайный уровень пожарной опасности в:
- Ровненской,
- Волынской,
- Тернопольской,
- Винницкой,
- Сумской,
- Житомирской областях.
В Украине прогнозируют пожарную опасность / Карта Укргидрометцентра
Спасатели предупреждают, что во время грозы нельзя:
- использовать мобильный телефон на открытом пространстве. Кроме случаев, когда вам нужно вызвать помощь;
- стоять на улице под высокими деревьями или столбами, возле рекламных щитов;
- в лесу прятаться от грозы на возвышении.
Более того, на открытом пространстве лучше находиться в низине или углублении.
Обратите внимание! Из-за сильных дождей в Днепре спасатели продолжают ликвидировать последствия непогоды. По состоянию на утро 7 июня подтопленными остаются 26 жилых домов и 55 дворов. В течение суток 6 июня удалось откачать 40,3 тысячи метров кубических воды.