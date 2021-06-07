Рятувальники попереджають, що варто дотримуватись правил – не стояти на вулиці під високими деревами або стовпами чи біля рекламних щитів.
Зауважте Прогноз погоди на 7 червня: циклон принесе в Україну дощі та грози
Укргідрометцентр попереджає про грози та пожежну небезпеку
Синоптики прогнозують 7 – 8 червня на всій території України грози. Через це вони огололосили перший жовтий рівень небезпеки.
Синоптики прогнозують грози на всій території України / Карта Укргідрометцентру
Також протягом двох діб очікують надзвичайний рівень пожежної небезпеки у:
- Рівненській,
- Волинській,
- Тернопільській,
- Вінницькій,
- Сумській,
- Житомирській областях.
В Україні прогнозують пожежну небезпеку / Карта Укргідрометцентру
Рятувальники попереджають, що під час грози не можна:
- використовувати мобільний телефон на відкритому просторі. Окрім випадків, коли вам потрібно викликати допомогу;
- стояти на вулиці під високими деревами або стовпами, біля рекламних щитів;
- у лісі ховатися від грози на узвишші.
Ба більше, на відкритому просторі краще знаходитись в низині або заглиблені.