Рятувальники попереджають, що варто дотримуватись правил – не стояти на вулиці під високими деревами або стовпами чи біля рекламних щитів.

Зауважте Прогноз погоди на 7 червня: циклон принесе в Україну дощі та грози

Укргідрометцентр попереджає про грози та пожежну небезпеку

Синоптики прогнозують 7 – 8 червня на всій території України грози. Через це вони огололосили перший жовтий рівень небезпеки.



Синоптики прогнозують грози на всій території України / Карта Укргідрометцентру

Також протягом двох діб очікують надзвичайний рівень пожежної небезпеки у:

Рівненській,

Волинській,

Тернопільській,

Вінницькій,

Сумській,

Житомирській областях.



В Україні прогнозують пожежну небезпеку / Карта Укргідрометцентру

Рятувальники попереджають, що під час грози не можна:

використовувати мобільний телефон на відкритому просторі. Окрім випадків, коли вам потрібно викликати допомогу;

стояти на вулиці під високими деревами або стовпами, біля рекламних щитів;

у лісі ховатися від грози на узвишші.

Ба більше, на відкритому просторі краще знаходитись в низині або заглиблені.

Зверніть увагу! Через сильні дощі у Дніпрі рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки негоди. Станом на ранок 7 червня підтопленими залишаються 26 житлових будинків та 55 подвір'їв. Протягом доби 6 червня вдалося відкачати 40,3 тисячі метрів кубічних води.