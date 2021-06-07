Рятувальники попереджають, що варто дотримуватись правил – не стояти на вулиці під високими деревами або стовпами чи біля рекламних щитів.

Зауважте Прогноз погоди на 7 червня: циклон принесе в Україну дощі та грози

Укргідрометцентр попереджає про грози та пожежну небезпеку

Синоптики прогнозують 7 – 8 червня на всій території України грози. Через це вони огололосили перший жовтий рівень небезпеки. 

Грози накриють всю територію України
Синоптики прогнозують грози на всій території України / Карта Укргідрометцентру

Також протягом двох діб очікують надзвичайний рівень пожежної небезпеки у:

  • Рівненській,
  • Волинській,
  • Тернопільській,
  • Вінницькій,
  • Сумській,
  • Житомирській областях. 

Пожежну небезпеку прогнозують в кількох регіонах
В Україні прогнозують пожежну небезпеку / Карта Укргідрометцентру

Рятувальники попереджають, що під час грози не можна:

  • використовувати мобільний телефон на відкритому просторі. Окрім випадків, коли вам потрібно викликати допомогу;
  • стояти на вулиці під високими деревами або стовпами, біля рекламних щитів;
  • у лісі ховатися від грози на узвишші.

Ба більше, на відкритому просторі краще знаходитись в низині або заглиблені.

 