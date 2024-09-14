Из-за этого синоптики объявили предупреждение об опасных метеорологических явлениях. Также в ряде областей объявили I уровень опасности, желтый.

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Где пройдут грозы 15 сентября в Украине

В Укргидрометцентре рассказали, что 15 сентября в западных областях Украины, а также в Винницкой, Одесской и Житомирской, ожидаются грозы.

В Винницкой, Хмельницкой, Тернопольской, Львовской и Одесской областях в течение дня прогнозируют значительные осадки в виде дождя.

Кроме того, на Левобережье нашего государства синоптики предупреждают о сильных порывах ветра со скоростью от 15 до 20 метров в секунду. Поэтому жителям этих областей метеорологи рекомендуют принимать меры предосторожности и следить за погодными условиями, что меняются.



Где объявили предупреждение о непогоде в Украине 15 сентября / Карта Укргидрометцентра

Справка! I уровень опасности – погодные условия потенциально опасны для населения, инфраструктуры и окружающей природной среды. Поэтому синоптики рекомендуют сохранять повышенную внимательность и осторожность, а также следить за сообщениями о возможном дальнейшем осложнении погодных условий.

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