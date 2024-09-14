Через це синоптики оголосили попередження про небезпечні метеорологічні явища. Також у низці областей оголосили I рівень небезпечності, жовтий.

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Де пройдуть грози 15 вересня в Україні

В Укргідрометцентрі розповіли, що 15 вересня у західних областях України, а також у Вінницькій, Одеській та Житомирській, очікуються грози.

У Вінницькій, Хмельницькій, Тернопільській, Львівській та Одеській областях протягом дня прогнозують значні опади у вигляді дощу.

Крім того, на Лівобережжі нашої держави синоптики попереджають про сильні пориви вітру зі швидкістю від 15 до 20 метрів на секунду. Тому жителям цих областей метеорологи рекомендують вживати заходів обережності та стежити за погодними умовами, що змінюються.



Де оголосили попередження про негоду в Україні 15 вересня / Карта Укргідрометцентру

Довідка! I рівень небезпечності – погодні умови потенційно небезпечні для населення, інфраструктури та навколишнього природного середовища. Тому синоптики рекомендують зберігати підвищену уважність та обережність, а також слідкувати за повідомленнями про можливе подальше ускладнення погодних умов.

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