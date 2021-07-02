Не время расслабляться: в Украине ливни, шквальный ветер, а в горах – паводки

Грозы и шквальный ветер разгулялись в Украине и в ближайшее время не планируют отступать. На большинстве территорий прогнозируют шквальный ветер, ливни и грозы.

В западных областях непогода продолжается уже несколько дней подряд. Из-за большого количества осадков здесь вероятно поднятие уровней воды в реках.

Кстати Во Львове ураган нанес бешеный ущерб Лычаковскому кладбищу

Вода в реках поднимется

Спасатели предупреждают, что 2 – 3 июля ожидаются повышение уровней воды на 0,3 – 1,5 метра над уровнями воды к 8 часам 1 июля.

Где ждать поднятия уровней воды:

на реках Закарпатья,

бассейнов Прута, Сирета в Ивано-Франковской и Черновицкой области,

на реках бассейна Сяна и Днестра во Львовской области и на Прикарпатье.

Впрочем, в ГСЧС отмечают: сейчас это произойдет без негативных последствий.

Спасатели добавляют: там, где были сильные ливни, возможно формирование значительного склонного и местного стока. В горных районах существует угроза формирования локальных селевых потоков. Там объявили желтый уровень опасности.

Грозы снова накроют Украину

Впрочем, украинцам стоит быть готовыми не только к поднятию уровня воды, но и к новой угрозе. Так, 2 июля часть страны снова накроют дожди и грозы.

Непогода не угрожает только регионам на юго-востоке. На остальных территориях – грозы, днем местами град и шквалы 15 – 20 метров в секунду.

Спасатели предупреждают население о I уровень опасности, желтом.



Синоптики прогнозируют непогоду 2 июля / Скриншот с сайта Гидрометцентра

Сокрушительные грозы в Украине: последствия в областях

30 июня Львов накрыла мощная гроза. Ураган сорвал и повредил крыши, поломал деревья и даже вырвал их с корнем. После сильного ливня спасатели выезжали на 13 вызовов в пределах области. Спасательные работы закончили лишь около 5 утра.

В Черновицкой области в тот же день бушевала настолько сильная буря, что деревья вырывало из земли с корнями. Из зданий посрывало крыши, а в домах повыбивало стекла.

Буря накрыла и Волынь: 1 июля здесь бушевал шквальный ветер и шли сильные осадки. Из-за больших порывов ветра на дороги города попадали ветки, оборвало провода и срывало крыши.



Как уберечься от молнии в непогоду / Инфографика 24 канала