Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр. В ряде областей объявили желтый уровень опасности.

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Где будут грозы

Синоптики предупреждают о порывах ветра от 15 до 20 метров в секунду по всей территории Украины, кроме крайнего запада.

Кроме того, ожидают грозы – в северных, а также Полтавской и Харьковской областях. "В ближайший час с удержанием до конца суток 13 июня", – отметили в гидрометцентре в 14:46.

В ряде областей объявили желтый уровень опасности / Карта УКРгмц

Справка: I (желтый) уровень опасности – погодные условия потенциально опасны для населения, инфраструктуры и окружающей природной среды. Рекомендуется сохранять повышенную внимательность и осторожность, следить за сообщениями о возможном дальнейшем осложнении погодных условий.

Напомним, в субботу, 14 июня, в Украине будет облачно с прояснениями, местами прогнозируют осадки. Температура воздуха ночью – от 9 до 14 градусов по Цельсию, днем – от 18 до 23, теплее будет на юге страны – до 25 градусов тепла.