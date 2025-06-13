Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Український гідрометеорологічний центр. У низці областей оголосили жовтий рівень небезпеки.

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Де будуть грози

Синоптики попереджають про пориви вітру від 15 до 20 метрів за секунду по всій території України, окрім крайнього заходу.

Окрім того, очікують грози – у північних, а також Полтавській і Харківській областях. "У найближчу годину з утриманням до кінця доби 13 червня", – зазначили в гідрометцентрі о 14:46.

У низці областей оголосили жовтий рівень небезпеки / Карта УКРгмц

Довідка: I (жовтий) рівень небезпеки – погодні умови потенційно небезпечні для населення, інфраструктури та навколишнього природного середовища. Рекомендується зберігати підвищену уважність та обережність, слідкувати за повідомленнями про можливе подальше ускладнення погодних умов.

Нагадаємо, у суботу, 14 червня, в Україні буде хмарно з проясненнями, подекуди прогнозують опади. Температура повітря вночі – від 9 до 14 градусів за Цельсієм, удень – від 18 до 23, тепліше буде на півдні країни – до 25 градусів тепла.