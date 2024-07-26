В Украине объявили штормовое предупреждение из-за грозы

В Украине снова объявили штормовое предупреждение. Синоптики предупреждают о грозах, а также граде и шквалах.

Сложные метеорологические явления ожидают на большей части Правобережья. Где объявлено штормовое предупреждение, передает 24 Канал.

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Штормовое предупреждение

В Укргидрометцентре отмечают, что 26 июля в западных, Житомирской, Винницкой, Одесской и Николаевской областях грозы, днем в Винницкой, Одесской и Николаевской областях местами град и шквалы скоростью 15 – 20 метров в секунду

Объявлен І уровень опасности, желтый.

Погода в Украине на 26 июля 2024 года / Укргидрометцентр

Синоптики отмечают, что в пятницу температура ночью будет достигать +14...+19, на юге страны до +22. Днем температура будет подниматься до +25...+30, в юго-восточной части будет до +28...+33 градусов, в западных, Винницкой и Одесской областях прохладнее – +20 – +25. В Карпатах ночью +8...+13, днем +14...+19.

Отметим, что уже на выходные и начало следующей недели в Украину уже на выходные и начало следующей недели снова возвращается жара. Метеорологи пишут, что солнца будет больше, а воздух будет прогреваться в среднем до +30. На Востоке и на Днепропетровщине уже с 25 июля будут фиксировать горячие +34 градуса. Однако для этих регионов такие показатели являются достаточно типичными для лета.