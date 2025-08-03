Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Где будут дожди в Украине 4 августа?

В Укргидрометцентре написали, что осадки следует ожидать в восточных и северо-восточных областях 4 августа. Днем в западных областях пройдут кратковременные дожди, местами грозы. На остальной территории будет без осадков.



Прогноз погоды на 4 августа 2025 / Укргидрометцентр

Для ряда областей выложили предупреждение об опасности.

Так, желтый уровень опасности будет на Волыни, в Ровенской, Львовской, Тернопольской областях. Там может пройти град диаметром 6 – 19 миллиметров.

На Волыни и в Ровенской области прогнозируют грозу, местами шквалы 15 – 20 метров в секунду.

Во Львовской области до конца суток 3 августа – местами значительные дожди. 4 августа ночью и утром местами туман видимостью 200 – 500 метров. Будут грозы, днем местами град.

В Тернопольской области 4 и 6 августа ожидают кратковременные дожди, грозы, а 4 августа – еще и град.

В Ивано-Франковской области ночью 4 августа без существенных осадков, днем умеренный кратковременный дождь, местами гроза.

ГСЧС предупредили, что такие погодные условия могут осложнить работу энергетических, строительных и коммунальных служб, а также повлиять на движение транспорта.