Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

Дивіться також Дощі на Заході та Сході, до +32 на Півдні: прогноз погоди на 4 серпня

Де будуть дощі в Україні 4 серпня?

В Укргідрометцентрі написали, що на опади слід чекати у східних та північно-східних областях 4 серпня. Вдень у західних областях пройдуть короткочасні дощі, місцями грози. На решті території буде без опадів.



Прогноз погоди на 4 серпня 2025 / Укргідрометцентр

Для низки областей виклали попередження про небезпеку.

Так, жовтий рівень небезпеки буде на Волині, в Рівненській, Львівській, Тернопільській областях. Там може пройти град діаметром 6 – 19 міліметрів.

На Волині та Рівненщині прогнозують грозу, місцями шквали 15 – 20 метрів на секунду.

На Львівщині до кінця доби 3 серпня – місцями значні дощі. 4 серпня вночі та вранці подекуди туман видимістю 200 – 500 метрів. Будуть грози, вдень місцями град.

На Тернопільщині 4 та 6 серпня очікують короткочасні дощі, грози, а 4 серпня – ще й град.

На Івано-Франківщині вночі 4 серпня без істотних опадів, вдень помірний короткочасний дощ, місцями гроза.

ДСНС попередили, що такі погодні умови можуть ускладнити роботу енергетичних, будівельних і комунальних служб, а також вплинути на рух транспорту.