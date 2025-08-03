Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.
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Прогноз погоди в Україні на 4 серпня
Очікуємо мінливу хмарність. У східних та північно-східних, вдень і у західних областях короткочасні дощі, місцями грози; на решті території без опадів.
Вітер північний, північно-західний, 5 – 10 метрів на секунду, на Лівобережжі 7 – 12 метрів на секунду.
Температура вночі +14...+19 градусів, у південній частині до +23; вдень +24...+29, у південній частині до +34; в Карпатах вночі +9...+14, вдень +18...+23 градуси.
Якою буде погода в Києві та на Київщині 4 серпня?
Тут також прогнозують мінливу хмарність без опадів. Вітер північно-західний, 5 – 10 метрів на секунду.
Температура вночі +14...+19 градусів, удень +24...+29; у Києві вночі +17...+19, вдень +26...+28 градусів.
Погода в обласних центрах
- Київ +26...+28
- Ужгород +23...+25
- Львів +26...+28
- Івано-Франківськ +26...+28
- Тернопіль +26...+28
- Чернівці +26...+28
- Хмельницький +26...+28
- Луцьк +26...+28
- Рівне +26...+28
- Житомир +26...+28
- Вінниця +28...+30
- Одеса +28...+30
- Миколаїв +30...+32
- Херсон +31...+33
- Сімферополь +30...+32
- Кропивницький +29...+31
- Черкаси +27...+29
- Чернігів +26...+28
- Суми +26...+28
- Полтава +26...+28
- Дніпро +28...+30
- Запоріжжя +30...+32
- Донецьк +27...+29
- Луганськ +26...+28
- Харків +26...+28
Прогноз погоди в Україні на 4 серпня / Укргідрометцентр