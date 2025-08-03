Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Прогноз погоди в Україні на 4 серпня

Очікуємо мінливу хмарність. У східних та північно-східних, вдень і у західних областях короткочасні дощі, місцями грози; на решті території без опадів.

Вітер північний, північно-західний, 5 – 10 метрів на секунду, на Лівобережжі 7 – 12 метрів на секунду.

Температура вночі +14...+19 градусів, у південній частині до +23; вдень +24...+29, у південній частині до +34; в Карпатах вночі +9...+14, вдень +18...+23 градуси.

Якою буде погода в Києві та на Київщині 4 серпня?

Тут також прогнозують мінливу хмарність без опадів. Вітер північно-західний, 5 – 10 метрів на секунду.

Температура вночі +14...+19 градусів, удень +24...+29; у Києві вночі +17...+19, вдень +26...+28 градусів.

Погода в обласних центрах

Київ +26...+28

Ужгород +23...+25

Львів +26...+28

Івано-Франківськ +26...+28

Тернопіль +26...+28

Чернівці +26...+28

Хмельницький +26...+28

Луцьк +26...+28

Рівне +26...+28

Житомир +26...+28

Вінниця +28...+30

Одеса +28...+30

Миколаїв +30...+32

Херсон +31...+33

Сімферополь +30...+32

Кропивницький +29...+31

Черкаси +27...+29

Чернігів +26...+28

Суми +26...+28

Полтава +26...+28

Дніпро +28...+30

Запоріжжя +30...+32

Донецьк +27...+29

Луганськ +26...+28

Харків +26...+28



Прогноз погоди в Україні на 4 серпня / Укргідрометцентр