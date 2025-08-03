Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
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Прогноз погоды в Украине на 4 августа
Ожидаем переменную облачность. В восточных и северо-восточных, днем и в западных областях кратковременные дожди, местами грозы; на остальной территории без осадков.
Ветер северный, северо-западный, 5 – 10 метров на секунду, на Левобережье 7 – 12 метров на секунду.
Температура ночью +14...+19 градусов, в южной части до +23; днем +24...+29, в южной части до +34; в Карпатах ночью +9...+14, днем +18...+23 градуса.
Какой будет погода в Киеве и Киевской области 4 августа?
Здесь также прогнозируют переменную облачность без осадков. Ветер северо-западный, 5 – 10 метров в секунду.
Температура ночью +14...+19 градусов, днем +24...+29; в Киеве ночью +17...+19, днем +26...+28 градусов.
Погода в областных центрах
- Киев +26...+28
- Ужгород +23...+25
- Львов +26...+28
- Ивано-Франковск +26...+28
- Тернополь +26...+28
- Черновцы +26...+28
- Хмельницкий +26...+28
- Луцк +26...+28
- Ровно +26...+28
- Житомир +26...+28
- Винница +28...+30
- Одесса +28...+30
- Николаев +30...+32
- Херсон +31...+33
- Симферополь +30...+32
- Кропивницкий +29...+31
- Черкассы +27...+29
- Чернигов +26...+28
- Сумы +26...+28
- Полтава +26...+28
- Днепр +28...+30
- Запорожье +30...+32
- Донецк +27...+29
- Луганск +26...+28
- Харьков +26...+28
Прогноз погоды в Украине на 4 августа / Укргидрометцентр