Вечером в понедельник, 1 сентября, и в течение суток во вторник, 2 сентября, в некоторых областях Украины ожидают непогоду. Синоптики предупредили об опасных метеорологических явлениях.

Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр. Речь идет о грозах и шквалах.

Где прогнозируют непогоду 1 – 2 сентября?

Киевская и Черновицкая области

До конца суток 1 сентября в Киевской и Черновицкой областях ожидают опасное метеорологическое явление – грозу. Объявлен желтый уровень опасности.

Винницкая область

До конца суток 1 сентября ожидают грозу – объявлен желтый уровень опасности. Кроме того, в области местами возможен град 6 – 19 миллиметров и шквалы 15 – 20 метров в секунду.

Полтавская область

Синоптики предупредили о грозах в области 1 сентября. Также возможны шквалы 15 – 20 метров в секунду, а местами даже град. Объявлен желтый уровень опасности.

Харьковская область

Во второй половине дня 1 сентября с сохранением ночью 2 сентября прогнозируют грозу. В области также возможны местами град и шквалы 15 – 20 метров в секунду. Синоптики объявили желтый уровень опасности.

Кировоградская область

До конца суток 1 сентября в Кропивницком и области ожидают грозу и шквалы 15 – 20 метров в секунду, поэтому объявлен желтый уровень опасности. Кроме того, 2 сентября на Кировоградщине будет переменная облачность, ночью возможны небольшой кратковременный дождь, а местами – гроза.

Справка: I (желтый) уровень опасности – погодные условия потенциально опасны для населения, инфраструктуры и окружающей природной среды. Рекомендуется сохранять повышенную внимательность и осторожность, следить за сообщениями о возможном дальнейшем осложнении погодных условий.

Сумская область

В региональном гидрометцентре отметили, что погоду будет определять поле пониженного давления и атмосферный фронт. Поэтому 2 сентября облачность будет переменная. Ночью местами прогнозируют небольшой дождь и грозу, однако в Сумах – без осадков. Днем осадков не ожидают и в области.

Херсонская область

Синоптики предупредили об опасных метеорологических явлениях в течение суток 2 сентября. По области и в Херсоне ночью и утром ожидают туман, видимость составит 200 – 500 метров. Днем возможна гроза – объявлен желтый уровень опасности.

