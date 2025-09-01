Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

Когда именно будет гроза в Киеве 1 сентября?

Согласно данным метеорологов, есть предупреждение об опасных метеорологических явлениях по территории Киевщины.

В ближайший час с сохранением до конца суток 1 сентября гроза. I уровень опасности, желтый,

– написали они в 17:43.

В гидрометцентре напомнили: такие погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта. Поэтому стоит быть осторожными.

Какой будет погода на неделю в Киеве?

В первую неделю осени, 2 – 6 сентября, в Киеве и в области прогнозируют погожую сухую погоду. Кратковременный дождь с грозой может быть только днем 6 сентября, писали в гидрометцентре.

Атмосферное давление сначала будет расти и будет формироваться поле повышенного давления, 5 – 6 сентября будет слабо падать. К нам будет поступать несколько прохладнее воздушная масса из северных широт, однако ее свежее дыхание ощутимым будет во второй половине недели ночью, особенно по области, когда 5 – 6 сентября ожидаем минимальную температуру в пределах +10...+15 градусов, а днем нас еще будет радовать по-летнему щедрое тепло: +24...+29 градусов по области и +25...+28 градусов в столице. Таким образом, первая неделя календарной осени будет поддерживать летнюю погоду,

– подробно рассказали в отделе метеорологических прогнозов.



Погода на первую неделю сентября в Киеве / Инфографика Укргидрометцентра

Какой будет погода в сентябре?