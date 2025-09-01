Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
Когда именно будет гроза в Киеве 1 сентября?
Согласно данным метеорологов, есть предупреждение об опасных метеорологических явлениях по территории Киевщины.
В ближайший час с сохранением до конца суток 1 сентября гроза. I уровень опасности, желтый,
– написали они в 17:43.
В гидрометцентре напомнили: такие погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта. Поэтому стоит быть осторожными.
Какой будет погода на неделю в Киеве?
В первую неделю осени, 2 – 6 сентября, в Киеве и в области прогнозируют погожую сухую погоду. Кратковременный дождь с грозой может быть только днем 6 сентября, писали в гидрометцентре.
Атмосферное давление сначала будет расти и будет формироваться поле повышенного давления, 5 – 6 сентября будет слабо падать. К нам будет поступать несколько прохладнее воздушная масса из северных широт, однако ее свежее дыхание ощутимым будет во второй половине недели ночью, особенно по области, когда 5 – 6 сентября ожидаем минимальную температуру в пределах +10...+15 градусов, а днем нас еще будет радовать по-летнему щедрое тепло: +24...+29 градусов по области и +25...+28 градусов в столице. Таким образом, первая неделя календарной осени будет поддерживать летнюю погоду,
– подробно рассказали в отделе метеорологических прогнозов.
Погода на первую неделю сентября в Киеве / Инфографика Укргидрометцентра
Какой будет погода в сентябре?
- А вот по Украине в начале сентября пройдут дожди. Осадки коснутся разных регионов в разное время.
- Что касается температуры, то первая неделя осени будет жаркой.
- Заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС Вера Балабух в эксклюзивном интервью 24 Каналу отметила, что будет тепло. Средняя за месяц температура воздуха может быть на 1 градус выше нормы.