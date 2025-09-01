Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

Коли саме буде гроза в Києві 1 вересня?

Відповідно до даних метеорологів, є попередження про небезпечні метеорологічні явища по території Київщини.

У найближчу годину зі збереженням до кінця доби 1 вересня гроза. I рівень небезпечності, жовтий,

– написали вони о 17:43.

В гідрометцентрі нагадали: такі погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту. Тож варто бути обережними.

Якою буде погода на тиждень у Києві?

У перший тиждень осені, 2 – 6 вересня, у Києві та в області прогнозують погожу суху погоду. Короткочасний дощ з грозою може бути лише вдень 6 вересня, писали в гідрометцентрі.

Атмосферний тиск спочатку зростатиме і формуватиметься поле підвищеного тиску, 5 – 6 вересня слабко падатиме. До нас надходитиме дещо прохолодніша повітряна маса з північних широт, проте її свіжий подих відчутнішим буде в другій половині тижня вночі, особливо по області, коли 5 – 6 вересня очікуємо мінімальну температуру в межах +10…+15 градусів, а вдень нас ще радуватиме по-літньому щедре тепло: +24…+29 градусів по області та +25…+28 градусів у столиці. Таким чином, перший тиждень календарної осені підтримуватиме літню погоду,

– детально розповіли у відділі метеорологічних прогнозів.



Погода на перший тиждень вересня в Києві / Інфографіка Укргідрометцентру

Якою буде погода у вересні?